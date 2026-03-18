ともさかりえ、自宅出産を選択した理由 経験を通じたアドバイスも「簡単にはオススメできない」
俳優・ともさかりえ（46）が17日放送の深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。第1子は自宅出産だったことを明かした。
【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ
番組ではともさかに一問一答を実施。その中で出産で一番大変だったことを問われると、「自宅出産」と回答した。自宅出産を選んだ経緯についてともさかは「最初は普通に病院での検査からスタートしたんですけど、その病院で産む想像がつかなくて」と明かした。また身近に自宅出産経験者がいたこともあり、話を聞くうちに「自宅で産んでみたい！」という思いが芽生えたという。
またある助産師との出会いもその気持ちを後押ししたといい「この人に絶対私の身体を預けたい。赤ちゃんを取り上げてほしいと思っちゃって」と語った。ただ自宅出産はこのほか、さまざまな条件が整って実現できたと語り、「簡単にはみんなにオススメできない」と話した。
ともさかはこれまでに2003年4月に俳優の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生するも、08年に離婚。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚した。番組ではこの歩みを21年間の育児ヒストリーとして紹介した。
【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ
番組ではともさかに一問一答を実施。その中で出産で一番大変だったことを問われると、「自宅出産」と回答した。自宅出産を選んだ経緯についてともさかは「最初は普通に病院での検査からスタートしたんですけど、その病院で産む想像がつかなくて」と明かした。また身近に自宅出産経験者がいたこともあり、話を聞くうちに「自宅で産んでみたい！」という思いが芽生えたという。
ともさかはこれまでに2003年4月に俳優の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生するも、08年に離婚。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚した。番組ではこの歩みを21年間の育児ヒストリーとして紹介した。