¡Ö½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎºÇ¶¯¥ì¥·¥Ô¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¡ª¾ø¤··Ü¤È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¸ÕËã¥Þ¥èÏÂ¤¨
¾ø¤··Ü¤È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¸ÕËã¥Þ¥èÏÂ¤¨¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó10Ê¬
¾ø¤··Ü¤È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¸ÕËã¥Þ¥èÏÂ¤¨¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó207kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¾ø¤··Ü¤È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¸ÕËã¥Þ¥èÏÂ¤¨¤Î¥ì¥·¥Ô
¾ø¤··Ü¤È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¸ÕËã¥Þ¥èÏÂ¤¨¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤à¤ÍÆù¡¡1¡¿2Ëç¡ÊÌó120¡Á150g¡Ë
¼ò¡¡¾®¤µ¤¸1
±ö¡¡Å¬ÎÌ
½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡150g
Çò¤¹¤ê¤´¤Þ¡¡Âç¤µ¤¸1
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¾®¤µ¤¸1
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿3
¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
¾ø¤··Ü¤È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¸ÕËã¥Þ¥èÏÂ¤¨¤Îºî¤êÊý
¡¡¡·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¼ò¡¢±ö¤ò¤â¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯¡£
¢¡¡½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¤Á¤®¤ë¡£
➂¡¡·Ü¤à¤ÍÆù¤òÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢¥ì¥ó¥¸600W¤Ç2Ê¬È¾¡Á3Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ËÆâ¤ÇÎä¤Þ¤¹¡£
¢¨´°Á´¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢¥ì¥ó¥¸600W¤Ç1Ê¬È¾¡Á2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢¨²ÃÇ®»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¿©´¶¤¬»Ä¤ê¡¢Ä¹¤¤¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÇò¤¹¤ê¤´¤Þ¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢º½Åü¡¢¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¦¡¡·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¼ê¤Ç¤Û¤°¤·¤Æ²Ã¤¨¡¢ÏÂ¤¨¤ë¡£
§¡¡¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¡¢ÏÂ¤¨¤ë¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¸ÕËã¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸ÕËã¥Þ¥èÌ£¤¬¿©Íß¤½¤½¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¼ê¤Ç¤Á¤®¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊñÃú¤¤¤é¤º¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥µ¤¬¸º¤ê¡¢´Å¤¯¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¾ø¤··Ü¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¤È¤ì¤ÆËþÂ´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï²ÃÇ®¥à¥é¤¬¤Ç¤¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸ü¤µ¤ò¶Ñ°ì¤Ë¤È¤È¤Î¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤µ¤µ¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¶Ú¤ò¼è¤ê¡¢3ËÜÄøÅÙ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢½Ü¤Î½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¾ø¤··Ü¤È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¸ÕËã¥Þ¥èÏÂ¤¨¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÉÊÍß¤·¤¤¤È¤¤äºî¤êÃÖ¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Æ´Å¤¤½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¡¢´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹