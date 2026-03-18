’26年度内での予算成立を目指す高市早苗首相（65）は、衆議院予算委員会での集中審議を終え、16日からは参議院での審議に入った。12日の委員会終了後には、高市首相が風邪と見られる症状により、自席から一時立ち上がれないというトラブルも。

「1委員会後、坂本哲志委員長（75）が散会の号令をかけると、閣僚や議員が一斉に席を立つ中、高市氏はしばらく座ったまま、沈痛な表情を浮かべて肩で息をしている様子でした。Xではこの様子をみていたユーザーから《体調悪そうだけど大丈夫？》といった心配の声が相次いでいました」（WEBメディア記者）

そんななか、着座する高市首相の膝にかけてあった“ブランケット”が注目を集めている。その理由はというと……。

「高市首相がひざ掛けとして使用していたのは、白地に黒の模様が入っているレース柄のようにも見えるブランケットでした。しかし、実は“人気バンド・X JAPANのリーダーYOSHIKIさんのコンサートグッズではないか”と密かにファンの間で話題になっていたからです」（前出・WEBメディア記者、以下同）

Xでは高市首相が体調不良に襲われた12日の時点で、《高市総理、どうかご自愛ください 応援しています そして…このブランケットってYOSHIKI Classicalのでは！？》と指摘されていた。さらに17日に産経新聞が『高市早苗首相が国会でYOSHIKIブランケットを愛用 ツアーの非売品か、ファンに話題」と題した記事でブランケットを紹介したことで、さらに話題を呼ぶことに。

「同記事の写真を確認すると、高市首相の愛用ブランケットは、’16年12月に東京と大阪で行われたYOSHIKIさんのコンサートツアー“YOSHIKI CLASSICAL”のVIP席限定の特典グッズと思われます。ブランケットやポーチ、VIPパスがセットになっている非売品で、フリマサイト『メルカリ』では3点セットで8,999円で落札されていたことが確認できました。

メタルロック好きで、ドラム演奏が趣味の高市首相は、大のYOSHIKIさんファンとしても知られています。’16年元日にはフジテレビ系の『十八番で勝負!! 新春！オールスター対抗歌合戦』でX JAPANの代表曲『Rusty Nail』を熱唱して話題となり、携帯電話の待受画面はYOSHIKIさんとのツーショットにしていたこともあるほどの熱の入りっぷり。高市首相は、“推し活”に近い感覚で国会での“相棒”を選んだのではないでしょうか」

高市首相がYOSHIKIのブランケットを愛用していることに、Xでは賛否の声が上がっているようだった。

《高市総理のブランケットがYOSHIKIさんツアーグッズだと聞いて二度見》

《ここまでオープンだと清々しいなw》

《非売品だろうがある物使うって感性がやっぱ関西人w》

《小泉純一郎さんに続きここにも、、、》

《YOSHIKI好きなんですね。ファンが、グッズを普段使いするのは、いいと思う。ただ、国会では、目立ち過ぎるかも。影響力半端ないし。》

《寒ければ何を掛けようが結構。しかしそれは国会に相応しいものですか？》

（すべて原文ママ）