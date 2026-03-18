とろけるはちみつが春を彩る！　タリーズコーヒー「ハニーハニーミルクラテ」「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」など季節限定ドリンク3種を発売

タリーズコーヒージャパンは3月18日より、“HONEY LOVERS”と題した季節限定のドリンク3品のほかケーキ2品を発売します。

■紅茶をベースに特製ハニーホイップをトッピング

ドリンクには、「新しい“いつもの”をタリーズで」をテーマに、まろやかな甘さが楽しめるはちみつ仕立てのラインナップを用意しています。

「ハニーハニーミルクラテ」は、エスプレッソとミルクをあわせ、タリーズハニー使用の特製ハニーホイップをトッピングしました。

「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」は、マラウイ産茶葉をブレンドした紅茶に、ミルクと特製ハニーホイップを重ねています。

「ハニーアサイースワークル」は、アサイーとストロベリーをあわせたドリンクで、はみちつのトッピングで果実の味わいを引き立てています。

「ミルクレープ ダブルクリーム」は、12層のクレープ生地にホイップクリームとカスタードクリームをあわせました。

「レモンライムミントのタルト」は、レモンミントクリームとレモンライムナパージュをチーズムースにあわせた、柑橘のほどよい酸味とミントの清涼感が味わえるタルトとなっています。

さらに、同日からは手ぬぐいブランド「かまわぬ」とのコラボによる「タリーズ手ぬぐい（珈琲時間）」のほか、「タリーズオリジナルトライタンドリッパー（アンバー）」など、コーヒータイムやデスク、アウトドアなどで活用できる5商品の販売も開始します。

■商品概要

商品名：ハニーハニーミルクラテ（HOT／ICED）

価格：＜Short＞620円、＜Tall＞680円、＜Grande＞740円

商品名：＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー

価格：＜Short＞620円、＜Tall＞680円、＜Grande＞740円

商品名：ハニーアサイースワークル

価格：＜Tallサイズのみ＞650円

商品名：ミルクレープ ダブルクリーム

価格：＜単品＞530円、＜セット＞900円〜

商品名：レモンライムミントのタルト

価格：＜単品＞530円、＜セット＞900円〜

販売日：2026年3月18日

（フォルサ）