◇第6回WBC決勝ラウンド 決勝 ベネズエラ3―2米国（2026年3月17日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、決勝で米国との激闘を3―2で制して初優勝を飾った。試合が終わった瞬間、守護神のパレンシアはグラブをマイアミの空に放り投げた。主砲のアラエスは涙を流して喜びに浸った。ベネズエラは日本、ドミニカ共和国、米国に続いて4カ国目で、南米初の優勝チームとなった。

3回1死二、三塁からガルシアの中犠飛で先制。5回にアブレイユのバックスクリーンへ飛び込むソロで追加点を奪った。投げては先発のロドリゲスが強打の米国打線を相手に低めを丁寧に突く投球で4回1/3を1安打無失点と好投した。中盤からは強力なリリーフ陣が奮闘。8回に2死一塁からオリックスでプレーするマチャドがハーパーに同点弾を浴びたが、9回にスアレスが無死二塁から左中間へ勝ち越しの二塁打を放った。

ベネズエラは1次ラウンドD組を3勝1敗の2位で突破。準々決勝は前回優勝の日本を撃破し、準決勝は唯一の全勝だったイタリアに逆転勝ちして初の決勝の舞台に立った。日本戦は効果的な3本の本塁打で劣勢を跳ね返し、イタリア戦は7回に単打４本でつないで逆転と、どんな展開でも得点が取れる勝負強い打線が武器。投手陣も粘り強く継投で勝ち上がってきた。

決戦を前にオマル・ロペス監督は「“どうすれば祖国に喜びをもたらせるか”とずっと考えてきた。これは自分一人の仕事じゃない。ここまで来るために本当に多くの人が関わってくれた。もちろん監督としてその責任は背負っているが、これはみんなで共有してきた夢なんだ。今いる選手たちを信じている」と宣言。チーム一丸でスター軍団に挑み、高くて厚い壁を越えた。