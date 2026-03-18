元乃木坂46の女優・若月佑美(31)が17日、自身のインスタグラムを更新し、愛車との2ショットを披露した。



【写真】若月＆ELIMINATOR どっちもイケてる！

「最高に優しい相棒です。」とコメントし、カワサキの400ccバイク「ELIMINATOR PLAZA EDITION」にもたれかかる画像を掲載した。「この間、みんなでツーリングに行き 漸く!MGにお願いして写真撮ってもらえた!」と念願の2ショットをマネジャーに撮影してもらったことも明かした。



「あの、本当に、暖かくなってきたなと思ったら 物凄い花粉振り撒かれてるのやめれる?と嘆き。」とライダーらしい悩みもポロリ。「ちまちゃんとも最近行けたので、ちょうどいい季節を逃さぬようすぐにまた一緒にいく 新しくツーリング仲間さんも増えたので嬉しみ」と同じ乃木坂メンバーだった樋口日奈(28)とツーリングに出かけたことも明かしていた。



若月は2025年2月にバイクの免許を取得。同年7月25日にインスタで「なんとこの度 カワサキプラザさんで、人生初のマイバイクを購入いたしましたーっ!!」と同月4日にエリミネーターを購入したことを報告していた。



カワサキの公式YouTubeでも購入の様子が公開されている。3月17日のインスタで若月が着用していたスーツは、エリミネーター購入時にチェックしていた「エアコンテンドジャケット」だった。



（よろず～ニュース編集部）