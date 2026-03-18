WBCはベネズエラに敗れ準々決勝敗退

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は17日（日本時間18日）、大谷翔平投手が18日（同19日）のジャイアンツとのオープン戦に登板することを明言した。この試合は登板のみで打席には立たない予定だ。

17日（同18日）のロイヤルズとのオープン戦前、ロバーツ監督は「彼は明日投げる。何イニング投げるかはわからないが」と大谷が翌日のオープン戦に登板することを明かした。指名打者での出場は20日（同21日）のパドレス戦になる見込みで、この試合は山本由伸投手も登板する予定だ。

大谷は、野球日本代表「侍ジャパン」の一員として第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場。14日（同15日）の準々決勝・ベネズエラ戦に敗れた後、ドジャースに合流した。ロバーツ監督は「あまり話せているわけではない。ただ彼に会って、気軽に近況を報告し合っただけだ」と、大谷との交わしたやり取りにも言及した。

昨季の大谷は、投打同時出場14試合を含む158試合に出場し、打率.282、ナ・リーグ2位の55本塁打、102打点、20盗塁、同1位のOPS1.014、メジャー最多の146得点をマーク。投手としては2度目の右肘手術を乗り越えて14試合に登板し、47イニングを投げて1勝1敗、防御率2.87、62奪三振。オフには3年連続4度目のMVPを受賞した。（Full-Count編集部）