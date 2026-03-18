「アジア最強が失望のため息」「このままでは謝罪」日本代表に降りかかった“まさかの事態”に韓国メディアが指摘「“ビッグ３”を足してもソン・フンミンと同レベルだ」
北中米ワールドカップに向けて、日本代表は相次ぐ故障者や主力の不調など不安材料が少なくない。
そんななか、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「『ワールドカップ優勝する！』と宣言した日本は、このままでは公式謝罪を迫られるだろう。久保、三笘、堂安の『ビッグ３』を足してもソン・フンミンと同レベル。最強を自負するMF陣の不振にため息」と題した記事を掲載。「日本のMF陣のパフォーマンスは、ワールドカップ優勝を宣言するにはあまりにも低調だ」と伝えている。
「日本はワールドカップで準々決勝にすら進出したことがないにもかかわらず、森保一監督と日本サッカー協会は、優勝という強い決意で北中米ワールドカップを迎える。優勝は無理でも、日本史上最高の成績を収めるためには、自慢のMF陣の卓越したパフォーマンスが不可欠だ。しかし、日本のMF陣は全員、大会を前に不調に苦しんでいる」
同メディアは「最も代表的な選手はイングランド・プレミアリーグでプレーする三笘薫だ。ブライトンのエースは昨シーズン、リーグ戦だけで10ゴール・４アシストとキャリア最高の成績を残した。しかし今シーズンは正反対の成績だ。リーグ戦19試合でわずか２ゴール・１アシストしか記録していない。しかも、その３つの攻撃ポイントのうち２ポイントはリーグ第４節以前に獲得したものだ。昨年10月に負った怪我の影響がまだ残っているのか、本来の調子を取り戻せていない」と指摘した。
「直近15試合ではわずか１ゴールしか決めていない。かつてはパフォーマンスよりも影響力で評価されていた選手だが、今やそうではない。左サイドで先発出場が期待されている三笘がこのまま不振を続ければ、日本代表は苦境に立たされるだろう」
同じく主力アタッカーの久保建英についても、「状況は深刻だ。常にイ・ガンインと比較される久保は、リーグ戦でわずか２ゴール・３アシストしか記録していない。現在は、ハムストリングの負傷で４月上旬の復帰を予定している。久保の攻撃面での貢献度は2022-2023シーズン以降着実に低下しており、現在の低迷ぶりは無視できない」と主張。さらに堂安律についてもこう綴った。
「堂安の状況も180度変わってしまった。2024-2025シーズン、フライブルクでブンデスリーガ10ゴール・８アシストを記録し、トップクラスの攻撃的MFとしての地位を確立した選手だ。今シーズン、フランクフルトに移籍後も順調に適応しているように見えた。リーグ11節終了時点で３ゴール・４アシストを記録していたが、直近14試合では１得点１アシストにとどまっている。結果として先発争いから脱落し、最近はベンチスタートとなっている」
スポーツ朝鮮は、前述した攻撃トリオと韓国代表のエースを比較し、こう強調した。
「2025-2026シーズンの３選手のリーグ戦での攻撃ポイントを合計しても、わずか８得点９アシストに過ぎない。欧州リーグではないことを考慮に入れる必要があるものの、ソン・フンミンは2025年シーズンにLAFCで12ゴール・４アシストという成績を残している」
「ウイングの選手がこのように不振に陥っている場合、トップ下の選手に改善策を見出す必要がある。しかし、日本代表トップクラスの攻撃的MF、南野拓実は前十字靭帯断裂のため今大会に出場できないだろう。アジア最強を自負する日本だが、２列目の選手たちの最近のパフォーマンスは、失望のため息を誘うだけだろう」
そして、「最前線で試合を決める役割を期待されていた上田綺世の得点力にも疑問符がつき始めている。リーグ戦24試合で20ゴール・２アシストと、オランダリーグ得点王のタイトルはほぼ確実視されているものの、ここ２か月半もゴールを決めていなかった。さらに、リーグ戦よりもレベルの高いヨーロッパリーグでは６試合でわずか１ゴールしか決めていない。ワールドカップのような世界最高峰の舞台で活躍できるのか、懸念の声も上がっている」と締め括っている。
日本が誇る最強アタッカー陣の低調ぶりに、驚きを禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
そんななか、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「『ワールドカップ優勝する！』と宣言した日本は、このままでは公式謝罪を迫られるだろう。久保、三笘、堂安の『ビッグ３』を足してもソン・フンミンと同レベル。最強を自負するMF陣の不振にため息」と題した記事を掲載。「日本のMF陣のパフォーマンスは、ワールドカップ優勝を宣言するにはあまりにも低調だ」と伝えている。
同メディアは「最も代表的な選手はイングランド・プレミアリーグでプレーする三笘薫だ。ブライトンのエースは昨シーズン、リーグ戦だけで10ゴール・４アシストとキャリア最高の成績を残した。しかし今シーズンは正反対の成績だ。リーグ戦19試合でわずか２ゴール・１アシストしか記録していない。しかも、その３つの攻撃ポイントのうち２ポイントはリーグ第４節以前に獲得したものだ。昨年10月に負った怪我の影響がまだ残っているのか、本来の調子を取り戻せていない」と指摘した。
「直近15試合ではわずか１ゴールしか決めていない。かつてはパフォーマンスよりも影響力で評価されていた選手だが、今やそうではない。左サイドで先発出場が期待されている三笘がこのまま不振を続ければ、日本代表は苦境に立たされるだろう」
同じく主力アタッカーの久保建英についても、「状況は深刻だ。常にイ・ガンインと比較される久保は、リーグ戦でわずか２ゴール・３アシストしか記録していない。現在は、ハムストリングの負傷で４月上旬の復帰を予定している。久保の攻撃面での貢献度は2022-2023シーズン以降着実に低下しており、現在の低迷ぶりは無視できない」と主張。さらに堂安律についてもこう綴った。
「堂安の状況も180度変わってしまった。2024-2025シーズン、フライブルクでブンデスリーガ10ゴール・８アシストを記録し、トップクラスの攻撃的MFとしての地位を確立した選手だ。今シーズン、フランクフルトに移籍後も順調に適応しているように見えた。リーグ11節終了時点で３ゴール・４アシストを記録していたが、直近14試合では１得点１アシストにとどまっている。結果として先発争いから脱落し、最近はベンチスタートとなっている」
スポーツ朝鮮は、前述した攻撃トリオと韓国代表のエースを比較し、こう強調した。
「2025-2026シーズンの３選手のリーグ戦での攻撃ポイントを合計しても、わずか８得点９アシストに過ぎない。欧州リーグではないことを考慮に入れる必要があるものの、ソン・フンミンは2025年シーズンにLAFCで12ゴール・４アシストという成績を残している」
「ウイングの選手がこのように不振に陥っている場合、トップ下の選手に改善策を見出す必要がある。しかし、日本代表トップクラスの攻撃的MF、南野拓実は前十字靭帯断裂のため今大会に出場できないだろう。アジア最強を自負する日本だが、２列目の選手たちの最近のパフォーマンスは、失望のため息を誘うだけだろう」
そして、「最前線で試合を決める役割を期待されていた上田綺世の得点力にも疑問符がつき始めている。リーグ戦24試合で20ゴール・２アシストと、オランダリーグ得点王のタイトルはほぼ確実視されているものの、ここ２か月半もゴールを決めていなかった。さらに、リーグ戦よりもレベルの高いヨーロッパリーグでは６試合でわずか１ゴールしか決めていない。ワールドカップのような世界最高峰の舞台で活躍できるのか、懸念の声も上がっている」と締め括っている。
日本が誇る最強アタッカー陣の低調ぶりに、驚きを禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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