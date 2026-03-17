3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会）と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、GREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の開催1年前が目前に迫った2026年3月18日（水）より、全国で新たに7つのオフィシャルストア（常設店2店舗、ポップアップストア5店舗）を順次オープンする。
2027年の開催に向けた機運がますます高まる中、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のグッズをはじめとする公式ライセンス商品を、より多くの人々に直接手に取ってもらえるよう、オフィシャルストアの出店を大幅に拡大する。新たに常設店として「EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 大宮店」が3月18日（水）に、「EXPO 2027 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店」が3月27日（金）にオープン。
さらに、東京・横浜・大阪の百貨店やイベント会場などでポップアップストアとして期間限定で出店する。これにより、常設店舗は既存の常設店4店舗と合わせて6店舗、ポップアップストアは5店舗の計11店舗となる。また、開催1年前の節目と店舗拡大を記念して、各オフィシャルストアにてお買い物をされたお客様を対象に、特製ステッカーをプレゼントする「オフィシャルストアキャンペーン」を実施する。
これから2027年の開催に向けて、オフィシャルストアはさらに拡大していく予定。ぜひ近くの店舗に足を運んで、GREEN×EXPO 2027のワクワク感を体感しよう。
■新規オープン店舗一覧
〇常設店舗
店舗 名：EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 大宮店
場所：大宮郄島屋内7階（埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32大宮郄島屋ビル7階）
営業時間：10：00 〜 21：00（定休日はジュンク堂書店 大宮店に準ずる）
店舗名：EXPO 2027 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
場所：MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店内１階（大阪市北区茶屋町7-20チャスカ茶屋町）
営業時間：10：00 〜 22：00（定休日はMARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店に準ずる）
※2026年3月27日（金）オープン
■ポップアップストア
店舗名：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 郄島屋 横浜店
期間：
（1）2026年3月18日（水）〜31日（火）：1階正面特設会場
（2）2026年4月1日（水）〜14日（火)：7階薔薇のラウンジ
（3）2026年4月15日（水）〜21日（火)：8階催会場
場所：横浜郄島屋内（神奈川県横浜市西区南幸1-6-31）
営業時間：
（1）10：00 〜 20：00
（2）10：00 〜 19：00
（3）10：00 〜 19：00※最終日4月21日（火）のみ17：00まで
（定休日は横浜郄島屋に準ずる）
店舗名：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア そごう 横浜店
期間：2026年3月18日（水）〜2026年3月31日（火）
場所：そごう横浜店内8階 催会場内特設会場（神奈川県横浜市西区高島2-18-1）
営業時間：10：00 〜 20：00（定休日はそごう横浜店に準ずる）
店 舗 名：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 大丸 東京店
期間：2026年3月18日（水）〜2026年3月31日（火）
場所：大丸東京店1階 特設会場（東京都千代田区丸の内1-9-1）
営業時間：10：00 〜 20：00（定休日は大丸東京店に準ずる）
店 舗 名：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 里山ガーデンフェスタ ギフトショップ店
期間：2026年3月19日（木）〜2026年5月6日（水）
場所：里山ガーデンフェスタ会場正面入り口ギフトショップ内（神奈川県横浜市旭区白根町1425−4）
営業時間：9：30 〜 16：00（定休日は里山ガーデンフェスタに準ずる）
店舗名：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア あべのハルカス店
期間：2026年3月18日（水）〜2026年3月24日（火）
場所：あべのハルカス近鉄本店ウイング館 2階イベントスペース（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）
営業時間：10：00 〜 20：00（定休日はあべのハルカス近鉄本店に準ずる）
※最終日3月24日（火） のみ19：00まで
■開催1年前記念！オフィシャルストアキャンペーンについて
期間中、各オフィシャルストア（オンラインストア・ポップアップストア含む）にて、公式ライセンス商品を税込2,000円以上お買い上げで、本キャンペーン限定の「特製ステッカー」を1枚プレゼントする。
ステッカーは、トゥンクトゥンクがお買い物袋を下げて歩く愛らしい姿が描かれた、エアメール風の特別なデザイン。
期間：2026年3月18日（水）〜 4月末予定（※各店なくなり次第終了）
対象店舗：EXPO 2027 オフィシャルストア 全店舗（オフィシャルオンラインストア含む）
条件：税込2,000円以上で1枚プレゼント
※数量限定のため、先着順でのお渡しとなる。
■2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要
GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っている。
2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行う。
略称：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）
開設日：2024年12月9日(月)
ホームページ：https://expo2027mlo.jp
■GREEN×EXPO 2027 公式サイト
■GREEN×EXPO 2027 特設サイト - ITライフハック
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2027年の開催に向けた機運がますます高まる中、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のグッズをはじめとする公式ライセンス商品を、より多くの人々に直接手に取ってもらえるよう、オフィシャルストアの出店を大幅に拡大する。新たに常設店として「EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 大宮店」が3月18日（水）に、「EXPO 2027 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店」が3月27日（金）にオープン。
これから2027年の開催に向けて、オフィシャルストアはさらに拡大していく予定。ぜひ近くの店舗に足を運んで、GREEN×EXPO 2027のワクワク感を体感しよう。
■新規オープン店舗一覧
〇常設店舗
店舗 名：EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 大宮店
場所：大宮郄島屋内7階（埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32大宮郄島屋ビル7階）
営業時間：10：00 〜 21：00（定休日はジュンク堂書店 大宮店に準ずる）
店舗名：EXPO 2027 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
場所：MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店内１階（大阪市北区茶屋町7-20チャスカ茶屋町）
営業時間：10：00 〜 22：00（定休日はMARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店に準ずる）
※2026年3月27日（金）オープン
■ポップアップストア
店舗名：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 郄島屋 横浜店
期間：
（1）2026年3月18日（水）〜31日（火）：1階正面特設会場
（2）2026年4月1日（水）〜14日（火)：7階薔薇のラウンジ
（3）2026年4月15日（水）〜21日（火)：8階催会場
場所：横浜郄島屋内（神奈川県横浜市西区南幸1-6-31）
営業時間：
（1）10：00 〜 20：00
（2）10：00 〜 19：00
（3）10：00 〜 19：00※最終日4月21日（火）のみ17：00まで
（定休日は横浜郄島屋に準ずる）
店舗名：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア そごう 横浜店
期間：2026年3月18日（水）〜2026年3月31日（火）
場所：そごう横浜店内8階 催会場内特設会場（神奈川県横浜市西区高島2-18-1）
営業時間：10：00 〜 20：00（定休日はそごう横浜店に準ずる）
店 舗 名：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 大丸 東京店
期間：2026年3月18日（水）〜2026年3月31日（火）
場所：大丸東京店1階 特設会場（東京都千代田区丸の内1-9-1）
営業時間：10：00 〜 20：00（定休日は大丸東京店に準ずる）
店 舗 名：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 里山ガーデンフェスタ ギフトショップ店
期間：2026年3月19日（木）〜2026年5月6日（水）
場所：里山ガーデンフェスタ会場正面入り口ギフトショップ内（神奈川県横浜市旭区白根町1425−4）
営業時間：9：30 〜 16：00（定休日は里山ガーデンフェスタに準ずる）
店舗名：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア あべのハルカス店
期間：2026年3月18日（水）〜2026年3月24日（火）
場所：あべのハルカス近鉄本店ウイング館 2階イベントスペース（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）
営業時間：10：00 〜 20：00（定休日はあべのハルカス近鉄本店に準ずる）
※最終日3月24日（火） のみ19：00まで
■開催1年前記念！オフィシャルストアキャンペーンについて
期間中、各オフィシャルストア（オンラインストア・ポップアップストア含む）にて、公式ライセンス商品を税込2,000円以上お買い上げで、本キャンペーン限定の「特製ステッカー」を1枚プレゼントする。
ステッカーは、トゥンクトゥンクがお買い物袋を下げて歩く愛らしい姿が描かれた、エアメール風の特別なデザイン。
期間：2026年3月18日（水）〜 4月末予定（※各店なくなり次第終了）
対象店舗：EXPO 2027 オフィシャルストア 全店舗（オフィシャルオンラインストア含む）
条件：税込2,000円以上で1枚プレゼント
※数量限定のため、先着順でのお渡しとなる。
■2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要
GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っている。
2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行う。
略称：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）
開設日：2024年12月9日(月)
ホームページ：https://expo2027mlo.jp
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