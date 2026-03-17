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泥酔した夫が口走った「知らない女の名前」 クレカ履歴は3倍…探偵が暴いた“趣味仲間”との禁断の関係｜PIO探偵事務所

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

PIO探偵事務所が「【浮気調査】知らない女の名前…赤ワインの余罪｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開。趣味で始めたワインスクールをきっかけに夫の行動を不審に思った妻が調査を依頼し、衝撃の事実が明らかになるまでの一部始終を追っている。



動画は、依頼者である38歳の妻が探偵事務所を訪れる場面から始まる。妻によると、44歳の夫は1年ほど前から「新しい趣味を始めたい」とワイスクールに通い始めたという。当初は趣味の延長と捉えていたが、次第にワインを飲む日が増え、帰りが遅くなることもしばしばあった。



妻の胸騒ぎが確信に近づいたのは、ある日の出来事だった。深夜、かなり酔った状態で帰宅した夫が、妻の介抱を受けながら「〇〇ちゃん…」と知らない女性の名前を口走ったのだ。この一言に嫌な予感を覚えた妻が夫のクレジットカード履歴を調べると、ここ3ヶ月ほどの出費が「3倍に膨れ上がって」いたことが判明。夫の不倫を疑い、今回の調査依頼に至ったという。



探偵は早速、夫の動向調査を開始。会社を退勤した夫は、一人でレストランに入店。その約1時間後、20代と思われる若い女性と腕を組んで店から出てきた。二人は仲睦まじい様子で繁華街を歩き、バーに立ち寄った後、ホテル街へ。夫はかなり酔っている様子で女性にもたれかかりながら、二人でラブホテルへと入っていった。



後日、調査報告を受けた妻は、映像に映し出された夫の裏切りに「そっか…」と深いため息をつき、言葉を失った。動画の最後には、4ヶ月後に依頼者から電話で事後報告があったことが明かされた。調査資料を基に夫を問いただしたところ、不倫の事実を認め土下座で謝罪。夫婦関係は再構築の道を選んだものの、夫はワイスクールを辞めさせられ、飲酒も一切禁止。お小遣い制となり、妻がスケジュールを徹底管理することになったという。