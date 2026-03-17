「悔しいし、悲しい」「夢は続いている」２年半ぶりブラジル代表復帰ならず…34歳ネイマールの胸中。なぜ選外？ アンチェロッティ監督が説明
ブラジルサッカー連盟は現地３月16日、フランス（３月26日）、クロアチア（同31日）との親善試合に臨むブラジル代表のメンバーを発表した。
度重なる怪我を経て、およそ２年半ぶりの復帰が期待されたネイマールは、引き続き選外となった。現地メディア『ESPN Brasil』によれば、セレソンを率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、コンディション面で招集を見送ったと明かした。
「これは技術的な評価ではなく、身体的な評価だ。ボールを持った時のプレーは非常に良いが、身体面での向上が必要だ。スタッフ一同と私にとって、彼はまだ100％の力を発揮できていない。100％発揮できるよう、彼は努力しなければならない。これは私個人の意見であり、彼の試合を今後も注視していくスタッフ全員の意見でもある」
また、ネイマール本人はキングスリーグ・ブラジルを観戦時にインタビューに対応。「ここで話すよ。黙って見過ごすわけにはいかないからね」と切り出し、こう思いを伝えた。
「当然、代表に選ばれなかったのは悔しいし、悲しい。でも、日々のトレーニングや試合に集中し続けるだけだ。僕らは目標を達成する。最終招集はまだ残っているし、夢は続いている。それだけだ。一緒に頑張ろう」
現在34歳、代表通算128試合79キャップを誇るレジェンドは、ここのところ母国のサントスで活躍を続けている。北中米ワールドカップのメンバー入りを果たせるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
度重なる怪我を経て、およそ２年半ぶりの復帰が期待されたネイマールは、引き続き選外となった。現地メディア『ESPN Brasil』によれば、セレソンを率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、コンディション面で招集を見送ったと明かした。
また、ネイマール本人はキングスリーグ・ブラジルを観戦時にインタビューに対応。「ここで話すよ。黙って見過ごすわけにはいかないからね」と切り出し、こう思いを伝えた。
「当然、代表に選ばれなかったのは悔しいし、悲しい。でも、日々のトレーニングや試合に集中し続けるだけだ。僕らは目標を達成する。最終招集はまだ残っているし、夢は続いている。それだけだ。一緒に頑張ろう」
現在34歳、代表通算128試合79キャップを誇るレジェンドは、ここのところ母国のサントスで活躍を続けている。北中米ワールドカップのメンバー入りを果たせるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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