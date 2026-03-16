

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した和地つかさ





"国宝級Iカップ"のキャッチコピーで今も第一線で活躍する和地つかさが、3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13・14合併号』のグラビアに登場。今回はぐっと大人っぽくヌーディに。超ド直球のグラビアで、大人の貫禄を見せつける。

【写真】和地つかさの撮り下ろしグラビア

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【禁酒から飼育へ】

――今回の撮り下ろしに向けて、かなりカラダを絞ってきたんですよね。

和地 実は一時期、すごく体重が増えてしまったことがあって......。このグラビア撮影は昨年12月にあったんですが、体重のピークだった6月時点から比べると20kgくらい痩せました。

――えええ！ 20kgってかなりですよね。どうやって痩せたんですか？

和地 お酒を飲む量を減らしました（笑）。それまで毎日缶チューハイを8缶飲むような生活を続けていたんですけど、それをやめたんです。当時、目まいがひどくて病院に行ったら、お医者さんに今すぐお酒をやめてくださいって言われたのが理由で......。数値的にかなりヤバかったみたいです。

――まあ、そうでしょうね......。

和地 禁酒して1、2週間で10kgも体重が減って。そこからドンドン痩せていって、今はマイナス20kgをキープしている感じですね。

――ちなみにどうしてそんなにお酒を飲んでいたんですか？

和地 お酒以上に優しいものがあまりなかったから（苦笑）。

――確か、記憶をなくすこともありましたよね、泥酔して。

和地 ありましたねー。朝起きたら家でひとり焼き肉をしていた形跡があったり、大量のカップ麺を作っていて、食べきれないまま放置されていたり......。記憶が曖昧なまま食べていたから、よけいに太っていたんでしょうね。

――すごすぎます。

和地 私を応援してくれている人たちは本当に優しくて、その間も水着撮影会に普通に出ていたんですよ。そんな私の体形をとがめることなく、「ぽっちゃりしているのもかわいい」って言ってくれていて。だから、あんまり自覚がなかったのもあります。でも今はちゃんと自炊をして、健康的な生活を送っています。

――そういえば、ご自身のXに「3000円の炊飯器ってこんな感じだよ？」というコメントとともに、ボロボロの炊飯器をアップしていましたよね。

和地 だって、ちゃんと動くんですよ。土台のところがガタガタするからガムテープで固定していますが（笑）。これまで頑張ってくれたから、動かなくなるまでちゃんと使い続けようと思います！

――お酒に代わる癒やしは？

和地 淡水熱帯魚「ベタ」の飼育です。お酒が飲めなくなって、何か趣味をつくりたいなって思ったときに、水族館に遊びに行ってボトルで水槽を作るボトリウムの体験をやったんですよ。それにすっかりハマって、今は6基の水槽でベタのほか、金魚やピンポンパールも飼育しています。

最初に飼ったベタのつがいを繁殖させて、幼魚を今育てている最中。もっと大きくなれば、新しい飼い主を探す予定です。

――飼育は大変じゃないですか？

和地 朝6時に水槽のライトがタイマーで光るようになっているので、それに合わせて起きるようにしています。休日であれば、お昼寝をすることもありますが、基本的に魚ファーストの生活。いつも水槽の魚に話しかけたりしていて、ベタが死んじゃったときは、3日くらい泣き腫らしました。

――なんて話しかけているの？

和地 おはようの挨拶に始まって、元気？とか、シーマンに似ているねとか（笑）。けっこう楽しいんですよ。

――ほかに飼ってみたい動物はいますか？

和地 お魚たちと共生できないとダメなので、カエルやウーパールーパーに興味があります。あと、爬虫類も！ 犬や猫を飼育するのは、私にとっては責任が重いというか、ハードルが高いです。

――今後やりたいグラビアは？

和地 いつかセルフプロデュースしてみたいです。髪の毛も伸ばしているので、かわいい少女性のあるものから、グッと大人っぽいものまで。いつかロングヘアにして髪ブラにも挑戦したいです。

スタイリング／上野 珠 ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY）

●和地つかさ

1993年5月13日生まれ 栃木県出身

身長148cm B90 W62 H86

○2013年にグラビアデビューし、現在はグラドルとしての活動のほか、競輪番組を中心に多方面で活躍中！最新DVD『ボクの彼女のバグった距離感』（Aircontrol）が4月28日（火）に発売予定！

公式X【@tsutam_】

公式Instagram【@tsutam_】



和地つかさデジタル写真集『こんな日があっても』 撮影／岡本武志 価格／1100円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／岡本武志