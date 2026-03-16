映像制作会社「カラー」公式Xが2026年3月13日に更新され、代表の庵野秀明氏（65）がスタジオジブリの宮崎駿監督（85）のもとを訪れたと報告した。

「穏やかになったなぁ」

庵野氏はカラーのXで、宮崎監督のアトリエ「二馬力」を訪れたことを報告。「宮さん（宮粼駿氏）は今も元気に好きな『絵』を自由に書いてました。凄い人です」とつづった。

投稿には、「ナウシカからの歴戦のスタッフさんに撮ってもらいました」という、庵野氏と宮崎監督の2ショット3枚も添えられた。宮崎監督は、トレードマークともいえる口周りのひげを剃り、すっきりとした印象だ。

二人が握手している写真もあり、庵野氏は「途中まで見送ってくれた宮さんから『握手しよう』と言われて撮ってもらった写真です。穏やかになったなぁ」と裏話を明かした。

Xユーザーからは「少しお痩せになられた？ でも元気そうで嬉しいねぇ」「ヒゲ剃るとだいぶ印象変わるんやなぁ」「宮崎さん穏やかな顔になられたなあ。これからも好きなもの描いて欲しい」などのコメントが寄せられている。