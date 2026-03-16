プロ野球の独立リーグのB－リングスが14日、大分市で今シーズンの開幕戦に臨み、大分商業高校出身で元ホークスの笠谷投手が先発のマウンドに上がりました。

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チーム創設6年目のB－リングス。今年は初めてシーズンの開幕戦を別大興産スタジアムで迎えました。開幕投手に指名されたのは、NPBのホークスなどで活躍し、今シーズンから加入した大分市出身の笠谷俊介投手（28）です。

（ファン）「開幕投手にびっくりしました。福岡でも見てた人なので。リズム作ってくれるピッチャーなので、勢いに乗って勝ってほしいです」

笠谷投手は1イニングを投げ2失点で降板。けがで万全のコンディションではありませんでした、安どの表情を見せました。

（笠谷投手）「今後はイニング数と投球数を増やせていけたらいいと思いますし、またNPBの世界に戻れるように頑張っていきたい」

試合は打線が爆発したB－リングスが11ー7で逆転勝ちを収めました。シーズンは9月まで続き、チームは悲願の初優勝を目指します。