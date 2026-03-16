【銀座コージーコーナー】クレープ7枚増量した「ミルクレープ」は3月19日まで！贅沢に食べるチャンス

銀座コージーコーナーは、2026年3月13日から19日まで、全国の生ケーキ取扱店で「大きなミルクレープ」を販売しています。

"ミルクレープの日"だけの特別バージョン

3月19日は「銀座コージーコーナー・ミルクレープの日」。これを記念して、毎年この時期には、クレープを19枚重ねた「大きなミルクレープ」を販売しています。

通常品の「ミルクレープ」はクレープが12枚なのに対し、「大きなミルクレープ」は19枚のクレープを使用。19枚のクレープと北海道産マスカルポーネを使用したクリームの20層で贅沢感のあるボリュームです。

価格は734円。

上面にかけた、ほろ苦く香ばしいキャラメル風味グラサージュと、クレープ＆クリームの層が織りなす豊かな味わいが楽しめます。

なお、通常品の「ミルクレープ」は、3月13日から19日の間、販売を休止しています。

なお、北海道・九州地方・福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部