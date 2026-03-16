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「日本食なら毎日同じものを食べたい」初来日のフランス人観光客がとんかつを食べて感動の嵐！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのJukia（チャンネル名：イチマルク │ FREE RIDE）が、「「桜じゃないの！？」初来日外国人が初めて見る梅とトンカツに感動！#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。日本に到着したばかりのフランス人男性2人組を案内し、「日本食なら毎日同じものを食べたいよ」と感動する姿が収められている。



動画は、Jukiaが空港で出会ったフランス人旅行者を車に乗せて目的地へ向かうシーンからスタート。アジアを半年間旅している男性と、彼に会うためフランスから訪れたという友人だ。車内ではアニメやポケモンの話題で盛り上がり、Jukiaがプレゼントしたポケモンカードを開封すると、「キラキラカードだ！」と無邪気に喜ぶ一幕も見られた。



続いて、一行は亀戸天神社を訪問。ちょうど見頃を迎えた梅の花に「すごくいい匂いがする」と魅了されていた。さらに、手水舎での清め方や「二礼二拍手一礼」の作法を教わり、日本の伝統的な参拝を体験した。また、東京スカイツリーの高さが634メートルだと聞くと、「エッフェル塔の2倍?!」と目を丸くして驚いていた。



参拝後は、とんかつ専門店へ。初めてのチキンカツやカツカレーを口にした二人は「めちゃくちゃ美味しいよ！」と絶賛。アジア各国を巡ってきたという男性は、「他の国では同じような料理ばかりだったけど、日本食は逆に毎日同じものを食べたいよ」と、日本の味の虜になっていた。



最後は「いただきます」や「ごちそうさまでした」といった日本の食事の挨拶も学び、Jukiaとの別れを惜しみつつ笑顔でハグを交わした。動画の最後には、後日彼らが日本各地を楽しんだ写真も紹介されており、日本の文化と人の温かさに触れた彼らの充実した旅の様子が伝わる心温まる内容となっている。



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