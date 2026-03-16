高橋克典がホワイトデーに妻と歌舞伎、「ルパン歌舞伎」大絶賛
俳優の高橋克典が16日までにオフィシャルブログを更新。“ホワイトデー”に東京・新橋演舞場で上演中の歌舞伎「流白浪燦星（ルパン三世）」を妻と観劇したことを報告し、作品を「めっっっちゃオススメ！！」と絶賛した。
14日、「ホワイトデーに歌舞伎ルパン三世！！」と題してブログを更新。高橋は絵文字を交えながら「ホワイトデーの今日」と切り出し、「息子はレースだし、僕は東京にいたので、妻も観たいと言っていたルパン歌舞伎に出かけた」と夫婦で観劇したことを明かした。
新橋演舞場で上演されている同作について、「これめっっっちゃオススメ！！」と大絶賛。主演の片岡愛之助が演じるルパン三世について「いや愛之助氏のルパン三世、お見事でしたー！ ちゃんとルパンなんだよなー」と感想を述べ、石川五右衛門との二役や見事な早替わりについても「見事」と称賛。
さらに「めっっっちゃくちゃ楽しかった 有名な作品のオマージュもちょいちょい出てきて。歌舞伎好きな方もよく知らない方も皆楽しめる！」と魅了を説明し、ルパン三世の世界観を歌舞伎に落とし込んだ演出についても、「よく知ってるキャラ達が歌舞伎のキャラに見事に変換されたところもいちいち楽しく、次元も、不二子ちゃんも銭形も姫も良かったなー」と次元や峰不二子、銭形警部などおなじみのキャラクターの登場にも触れた。
舞台は観客参加型の演出もあり、「客席巻き込んで、あれもありこれもあり」と大盛り上がりだったといい、客席に降りてきた出演者から「高橋克典地蔵ではないか」と声を掛けられる一幕もあったという。これには「そういうの恥ずかしいからやめて」と照れた様子で振り返った。
また、高橋は歌舞伎について「当時、世俗の話を大衆が楽しんでいたものが、いつしか古典となり格式の高いものとなったけれど、元々はこういうことだったんじゃないのかもねー」とコメント。「ととっつきやすい、楽しい歌舞伎」と魅力を述べ、「舞台美術も美しかったし、音楽もいろいろな融合が面白かった とにかく楽しかった！」と満足気につづった。
カーテンコールでは写真撮影が可能な時間も設けられたといい、舞台上に勢ぞろいしたキャストの様子や舞台幕の写真なども公開。さらに銭形役を務める市川中車（香川照之）と久しぶりに再会したことも明かし、「銭形がピッタリ。やっぱ面白いわ。絶妙なところ狙って歌舞伎してたので、笑った笑った」と感想を記している。
最後には「まだまだしばらくやってるので。超オススメ。これは楽しい」と作品を改めて紹介し、ブログを締めくくった。
愛之助も15日、「昨日は」とブログを更新すると「昨日は昔から仲良くしてくださっている高橋克典さんが観にいらして下さいました！！！」と明かし、「この前の『忠臣蔵』の吉良上野介がとても 素敵でした」とつづり、舞台衣装姿のまま楽屋前で撮影した２ショットを公開している。
この投稿にファンから「カッコイイ」「わぁ〜克典さんが激オススメのルパン！」「すてきなホワイトデーのオカエシでしたね」「観客としては、突然の”高橋克典氏”登場で とても 盛り上がったのでは(笑)」「 同じ空間に居られただけでお客様達皆、ハッピーで嬉しいですよ!!!」「素敵な休息日」「ルパン歌舞伎、見てみたくなりました！」「奥様と素敵な舞台 楽しむなんて素敵」「ホワイトデーコーデいいですねー」などの声が寄せられている。
14日、「ホワイトデーに歌舞伎ルパン三世！！」と題してブログを更新。高橋は絵文字を交えながら「ホワイトデーの今日」と切り出し、「息子はレースだし、僕は東京にいたので、妻も観たいと言っていたルパン歌舞伎に出かけた」と夫婦で観劇したことを明かした。
さらに「めっっっちゃくちゃ楽しかった 有名な作品のオマージュもちょいちょい出てきて。歌舞伎好きな方もよく知らない方も皆楽しめる！」と魅了を説明し、ルパン三世の世界観を歌舞伎に落とし込んだ演出についても、「よく知ってるキャラ達が歌舞伎のキャラに見事に変換されたところもいちいち楽しく、次元も、不二子ちゃんも銭形も姫も良かったなー」と次元や峰不二子、銭形警部などおなじみのキャラクターの登場にも触れた。
舞台は観客参加型の演出もあり、「客席巻き込んで、あれもありこれもあり」と大盛り上がりだったといい、客席に降りてきた出演者から「高橋克典地蔵ではないか」と声を掛けられる一幕もあったという。これには「そういうの恥ずかしいからやめて」と照れた様子で振り返った。
また、高橋は歌舞伎について「当時、世俗の話を大衆が楽しんでいたものが、いつしか古典となり格式の高いものとなったけれど、元々はこういうことだったんじゃないのかもねー」とコメント。「ととっつきやすい、楽しい歌舞伎」と魅力を述べ、「舞台美術も美しかったし、音楽もいろいろな融合が面白かった とにかく楽しかった！」と満足気につづった。
カーテンコールでは写真撮影が可能な時間も設けられたといい、舞台上に勢ぞろいしたキャストの様子や舞台幕の写真なども公開。さらに銭形役を務める市川中車（香川照之）と久しぶりに再会したことも明かし、「銭形がピッタリ。やっぱ面白いわ。絶妙なところ狙って歌舞伎してたので、笑った笑った」と感想を記している。
最後には「まだまだしばらくやってるので。超オススメ。これは楽しい」と作品を改めて紹介し、ブログを締めくくった。
愛之助も15日、「昨日は」とブログを更新すると「昨日は昔から仲良くしてくださっている高橋克典さんが観にいらして下さいました！！！」と明かし、「この前の『忠臣蔵』の吉良上野介がとても 素敵でした」とつづり、舞台衣装姿のまま楽屋前で撮影した２ショットを公開している。
この投稿にファンから「カッコイイ」「わぁ〜克典さんが激オススメのルパン！」「すてきなホワイトデーのオカエシでしたね」「観客としては、突然の”高橋克典氏”登場で とても 盛り上がったのでは(笑)」「 同じ空間に居られただけでお客様達皆、ハッピーで嬉しいですよ!!!」「素敵な休息日」「ルパン歌舞伎、見てみたくなりました！」「奥様と素敵な舞台 楽しむなんて素敵」「ホワイトデーコーデいいですねー」などの声が寄せられている。