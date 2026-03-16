のん、パリの街で“映画のワンシーンのような姿”を披露
俳優・アーティストののんが16日までにオフィシャルブログを更新。フランス・パリでの思い出写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
５日に更新したブログでは、パリ中心部にある美術館「ブルス・ドゥ・コメルス（ピノー・コレクション）」を訪れたことを報告していたのん。ベージュのコートにワイドデニムを合わせた 大人カジュアルな装いで、歴史ある建築物の前で佇むのんの姿や自然体の表情を見せながら美術館内部の壮麗な階段、円形の展示空間、天井のドーム装飾など館内を巡る姿などを公開していた。
14日、「カット」と題してブログを更新したのんは、「パリの思い出」と切り出し、「どこもかしこも、夢の中にいるような気分になる建造物たち。映画のワンシーンを切り取った 瞬間を何度も目にした。また行きたい」とパリの街並みへの思いをつづった。
淡いベージュのカーディガンに白シャツを合わせ、ゆったりとしたベージュのオーバーサイズコートにデニムを合わせたシンプルながら洗練されたコーディネートで、石畳の街並みやクラシカルな建物を背景に佇む姿や窓辺から街を見下ろす横顔ショット、街角を歩く姿など、まるで映画のワンシーンのような雰囲気漂う写真を複数枚公開。
さらに、パリのカフェでデザートを楽しむ様子やモンマルトルの丘から見渡す街並み、歴史ある建造物の写真なども公開され、旅の思い出が詰まった内容となっている。
この投稿にファンから「めちゃくちゃ絵になる」「なんて映画？って写真」「いっそ、のん監督が本当に映画のワンシーンにしてしまったら？」「ほんと映画の中の 世界にでも入り込んだような♪」「パリ素敵」「ケーキ美味しそう」などの声が寄せられている。
５日に更新したブログでは、パリ中心部にある美術館「ブルス・ドゥ・コメルス（ピノー・コレクション）」を訪れたことを報告していたのん。ベージュのコートにワイドデニムを合わせた 大人カジュアルな装いで、歴史ある建築物の前で佇むのんの姿や自然体の表情を見せながら美術館内部の壮麗な階段、円形の展示空間、天井のドーム装飾など館内を巡る姿などを公開していた。
淡いベージュのカーディガンに白シャツを合わせ、ゆったりとしたベージュのオーバーサイズコートにデニムを合わせたシンプルながら洗練されたコーディネートで、石畳の街並みやクラシカルな建物を背景に佇む姿や窓辺から街を見下ろす横顔ショット、街角を歩く姿など、まるで映画のワンシーンのような雰囲気漂う写真を複数枚公開。
さらに、パリのカフェでデザートを楽しむ様子やモンマルトルの丘から見渡す街並み、歴史ある建造物の写真なども公開され、旅の思い出が詰まった内容となっている。
この投稿にファンから「めちゃくちゃ絵になる」「なんて映画？って写真」「いっそ、のん監督が本当に映画のワンシーンにしてしまったら？」「ほんと映画の中の 世界にでも入り込んだような♪」「パリ素敵」「ケーキ美味しそう」などの声が寄せられている。