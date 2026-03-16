埼玉県警察本部生活安全総務課が運用するXアカウント「埼玉県警察犯罪情報官」が2026年3月15日に公開した「室外機、給湯器盗難」をめぐる注意喚起投稿に、様々な声が集まっている。

「被害に遭わないために...」

埼玉県警は【室外機、給湯器盗難に注意】として、注意喚起を行った。

「県内では、室外機や給湯器が盗まれる被害が増加しています」といい、対策を呼びかけた。

「被害に遭わないために≪室外機、給湯器を盗難防止用ネジやワイヤー錠で固定する・防犯カメラやセンサーライトを設置する・敷地内に入られないよう門扉等を施錠する≫などし、不審者を見かけた際は、直ちに110番通報をお願いします。 防犯対策はこちらをご覧ください」

「室外機が狙われています！」

投稿では、埼玉県警の公式サイトが25年11月20日に公開した「室外機が狙われています！」との注意喚起についても紹介している。

「県内では、室外機の盗難被害が多発していますので、対策を講じることが重要です」として、具体的な対策を説明したものだ。

「物理的な対策」では、コンクリートなどの重量のある土台にしっかり固定したり、ワイヤーやチェーンで固定したりすることで簡単に持ち去られないようにする対策を紹介した。

ほかにも、専用の工具がないと取り外せない特殊なネジを使い、通常の工具での簡単に分解・持ち去りを防ぐ「盗難防止ネジ」の使用などを推奨。壁面や屋根、ベランダからの天吊りなど、泥棒が容易に近づけない場所に設置することも効果的だとしている。

「監視・威嚇による対策」では、防犯カメラやセンサーライトの設置、防犯砂利を敷くなどの対策を紹介。「近所付き合いを大切にする」「定期的な点検」「室外機に名前を書く」ことも有効だという。

「こんなことしなくてすむ街づくりを」

埼玉県警による注意喚起を見た人からは、「冗談でしょ。車に室外機、給湯器 水道メーター。そのうち太陽光パネルも防犯しなきゃダメですか」「夏にエアコン室外機盗まれたら最悪の場合、死人が出るのでは？ 室外機買うにしてもすぐには取り付けできないだろうし」など、驚く声が上がった。

「ネジ1本、ワイヤー1本、門扉を閉めるだけで防げるなら、『被害増加』なんてしてないでしょ。『盗まれるのは対策しないお前が悪い』って言われてるみたい」などとする声もある。

日本保守党の百田尚樹代表は、この投稿を引用し「どこの国だよ！」とコメントした。

漫画家の倉田真由美さんは、「こんなことしなくてすむ街づくりを」と反応したほか、「『室外機を盗まれないように、防犯を』って、どうすれば？」と疑問をつづっている。