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意外と知らない？哺乳瓶の飲ませ方、赤ちゃんの“吸いだこ”は「舌へのアプローチ」で解決できる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家まい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で、「【保存版】哺乳瓶の正しい飲ませ方｜飲まない・むせるを改善【吸いだこ】」と題した動画を公開。多くの保護者が悩む、哺乳瓶での授乳時に赤ちゃんが上唇を巻き込んでしまう問題について、簡単なコツで解決する方法を実演した。



動画には、生後2ヶ月半の赤ちゃんを持つ視聴者から「上唇を巻き込んでしまう」「浅吸いのため母乳の分泌も促せず、体重の伸びが少ない」といった悩みが寄せられた。まい先生によると、赤ちゃんが口を開けたところに、そのまま哺乳瓶の乳首を入れてしまうことが、上唇の巻き込みを引き起こす一因だという。



赤ちゃんは吸う力が非常に強く、一度唇を巻き込んだ状態で吸い始めると、大人の指の力でもなかなか外せないほどだ。まい先生は、この問題を解決するために自身が開発したという方法を紹介した。



その方法とは、赤ちゃんが唇を巻き込んで吸い始めたら、あえて哺乳瓶の乳首の先を赤ちゃんの舌に「グッと押し付ける」というもの。こうすることで、上唇に乳首が届かなくなり、赤ちゃんは自然と巻き込んでいた唇を出すという。その唇が出てきた瞬間に、哺乳瓶を奥まで深く入れることで、唇を外に出したまま正しく吸えるようになる、と解説した。



このテクニックは、まい先生が多くの患者やオフ会で出会ったお母さんたちの悩みから考案したもので、実際にこの方法で多くのお母さんたちが救われたという。お父さんやおじいちゃんの手を借りないと授乳できなかったという家庭でも、この方法を知ることで、お母さん一人でも正しく授乳できるようになった事例もあるそうだ。



動画の最後には、まい先生が広めている「軸育士」という資格についても触れられた。これは、お口の機能、姿勢、体の発達発育という3つの軸から、子どもの成長をオールマイティにサポートできる専門家を育成するものだという。哺乳瓶の飲ませ方一つにも、赤ちゃんの健全な発育につながる重要なポイントがあることを示唆した。