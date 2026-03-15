300人が選ぶ「好き＆よく使うマンガアプリ」ランキング！ 2位「ピッコマ」、1位は？【専門家の解説も】
移動中や就寝前のリラックスタイムに欠かせないマンガアプリ。無料で読める作品の多さや、オリジナル作品の充実度など、サービスごとにさまざまな特徴がありますが、多くのユーザーに最も支持されているのはどのアプリなのでしょうか。
今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うマンガアプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが、それぞれのアプリの特徴、おすすめの活用シーンを解説します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者にピッコマを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「無料で読めるものが多く、テレビ化しているものも多いため」（30代男性／福岡県）「ピッコマ限定の漫画があるので」（30代女性／兵庫県）「無料で見れる範囲が多くてお得だから」（40代男性／北海道）「定期的に使ったコインを全て還元してくれるイベントをやってくれるため」（20代男性／兵庫県）
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回答者にLINEマンガを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「LINEと連携していて登録が面倒くさくなかったから」（40代女性／鹿児島県）「コメント機能がありとても楽しい」（40代女性／北海道）「無料で読める作品や独占配信タイトルが多いから」（60代女性／愛知県）「オリジナル作品が自分の好みだから」（30代女性／愛知県）
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ばんか：LINEマンガの強みは、国内最大級と言われるほどの配信作品数の豊富さです。講談社や集英社、小学館といった大手出版社の人気作品を幅広く網羅しており、『週刊少年ジャンプ』系の定番作から話題のドラマ化・アニメ化原作まで、人気・話題の作品がそろっている安心感があります。
読みたい作品ごとにアプリを行ったり来たりする必要がなく、LINEマンガで完結できるのがうれしいポイント。また、「￥0パス」「毎日0円」といった無料システムのほか、広告視聴で読めるサービスもあり、お金をかけずとも楽しめる仕組みが豊富です。
ピッコマは、23時間待てば1話ずつ無料で読める「待てば￥0」システムが特徴的。対象となる作品が非常に豊富で、「毎日アプリを起動する」という習慣ができれば、無料でも十分に楽しむことができます。また、広告も少ないため、作品に集中できるよさもありますね。
ただ、筆者の主観でお話しすると、どちらかのアプリに圧倒的な差があるようには感じません。1、2位での票数の差がそこまで開かなかったのも、そういう理由かもしれませんね。この2つのアプリに限らず、いくつかのマンガアプリをインストールしておき、自身が読みたいマンガごとにアプリを切り替える。そういう使い方をしている人も多いのではないでしょうか。
【ばんかプロフィール】
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。
＜調査概要＞
調査名： マンガアプリに関するアンケート
調査方法： インターネットアンケート
調査期間： 2026年1月19日
調査対象： 全国10〜70代の300人（女性：196人、男性：98人、その他：1人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:ばんか)
今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うマンガアプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが、それぞれのアプリの特徴、おすすめの活用シーンを解説します。
2位：ピッコマ ／ 49票「待てば￥0」という独自の無料システムが最大の特徴。話題の人気作からピッコマでしか読めない独占配信作品までラインアップが広く、無課金でも毎日コツコツ読み進められるお得感が支持されています。
回答者にピッコマを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「無料で読めるものが多く、テレビ化しているものも多いため」（30代男性／福岡県）「ピッコマ限定の漫画があるので」（30代女性／兵庫県）「無料で見れる範囲が多くてお得だから」（40代男性／北海道）「定期的に使ったコインを全て還元してくれるイベントをやってくれるため」（20代男性／兵庫県）
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1位：LINEマンガ ／ 68票LINEアカウントとの連携による登録の手軽さに加え、オリジナル作品の質の高さやコメント欄で交流できる点が魅力。女性向けから男性向けまでジャンルの幅が広く、基本的には無課金でも多くの作品を楽しむことができます。
回答者にLINEマンガを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「LINEと連携していて登録が面倒くさくなかったから」（40代女性／鹿児島県）「コメント機能がありとても楽しい」（40代女性／北海道）「無料で読める作品や独占配信タイトルが多いから」（60代女性／愛知県）「オリジナル作品が自分の好みだから」（30代女性／愛知県）
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専門家の解説1、2位に選ばれた「LINEマンガ」「ピッコマ」について、All About インターネットガイドのばんかさんにお聞きしました。
ばんか：LINEマンガの強みは、国内最大級と言われるほどの配信作品数の豊富さです。講談社や集英社、小学館といった大手出版社の人気作品を幅広く網羅しており、『週刊少年ジャンプ』系の定番作から話題のドラマ化・アニメ化原作まで、人気・話題の作品がそろっている安心感があります。
読みたい作品ごとにアプリを行ったり来たりする必要がなく、LINEマンガで完結できるのがうれしいポイント。また、「￥0パス」「毎日0円」といった無料システムのほか、広告視聴で読めるサービスもあり、お金をかけずとも楽しめる仕組みが豊富です。
ピッコマは、23時間待てば1話ずつ無料で読める「待てば￥0」システムが特徴的。対象となる作品が非常に豊富で、「毎日アプリを起動する」という習慣ができれば、無料でも十分に楽しむことができます。また、広告も少ないため、作品に集中できるよさもありますね。
ただ、筆者の主観でお話しすると、どちらかのアプリに圧倒的な差があるようには感じません。1、2位での票数の差がそこまで開かなかったのも、そういう理由かもしれませんね。この2つのアプリに限らず、いくつかのマンガアプリをインストールしておき、自身が読みたいマンガごとにアプリを切り替える。そういう使い方をしている人も多いのではないでしょうか。
【ばんかプロフィール】
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。
＜調査概要＞
調査名： マンガアプリに関するアンケート
調査方法： インターネットアンケート
調査期間： 2026年1月19日
調査対象： 全国10〜70代の300人（女性：196人、男性：98人、その他：1人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:ばんか)