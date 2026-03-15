Carstay株式会社は、横浜みなとみらい臨海エリアで開催されるイベント「BAY WALK MARKET 2026」に、キャンピングカー「SAny.VAN」を展示すると発表した。

BAY WALK MARKET 2026は、横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ハンマーヘッド、DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADの4施設をつなぐ横浜みなとみらい新港地区の水際線プロムナード（遊歩道）で開催されるイベント。

海沿いの開放的な空間で散歩しながら楽しめるマーケットとして2022年から開催され、今回で12回目となる。

各会場では、ドッグランやドッグマルシェなどのペット関連店舗やイベントを展開するほか、キッチンカーによる飲食コーナーなどが設けられ、ストリート音楽の演奏なども実施。愛犬家の来場者も多い。

「SAny.VAN」は、中古や持ち込みのバンをベース車両とするキャンピングカー。内装には車中泊可能なソファベッド、シンク、バッテリー、照明などを標準搭載し、暖房器具やソーラーパネルなどの追加オプションにも対応する。

イベント名

BAY WALK MARKET 2026



展示会場

横浜赤レンガ倉庫 2号館入口付近

開催期間

2026年3月19日（木）～3月22日（日）



開催時間

10時00分～17時00分