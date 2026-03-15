スタチュー（立像）およびフィギュアなどを手がけるプライム1スタジオ（東京都台東区）は、アニメ「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場する「綾波レイ」1/4スケール・スタチューのボーナス版の予約受付を、2026年3月3日から直販サイト「プライム1スタジオ オンラインストア」および「EVANGELION STORE」ではじめた。

穏やかな表情の頭部パーツはボーナス版だけに付属

同作に登場する「綾波レイ」を、全高46センチ、1/4スケールで立体化した。軽く腰を下ろすポージングで、スレンダーなプロポーションや感情の機微が際立つよう制作。従来のイメージとは異なるロングヘアは、流れ落ちるシルエットにこだわったという。

穏やかな表情の頭部パーツはボーナス版だけのスペシャルパーツで、特製ベース（台座）は、作中の印象的なデザイン要素のヘキサゴンで構成している。

なお、別売の「PMEVA-01S 式波・アスカ・ラングレー ボーナス版」の同時購入者には「タイトルロゴプレート」がプレゼントされる。

価格は11万5390円（税込）。400体限定となっている。

発送は2027年7月〜10月ごろの予定。