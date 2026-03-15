WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、準々決勝が米テキサス州ヒューストンで行われ、米国がカナダに5-3で勝利。3大会連続4強進出を決めた。球場のカメラマン席で目撃された超大物への反響が国内外に拡大している。

試合を撮影していたのは、米大リーグで通算630本塁打を誇るケン・グリフィーJr.氏だった。本格的なカメラを持って撮影に集中。熱心にレンズを構えている。

米専門局「FOXスポーツ」の野球専門Xが実際の動画を公開。文面に「ケン・グリフィーJr.が今夜の試合で写真撮影の仕事をしている」と記した投稿には、米ファンから「今夜のWBCで、球場内の最高の選手がカメラマンだって知ってる人はどれくらいいる？」などと反響が寄せられていたが、日本のファンも反応していた。

「何してんのwww」

「今日も奴がいるw」

「グリフィーjr.いつのまにかカメラマンになってる」

「グリフィーJrはソニー愛用か」

「今夜もカメラ小僧になってるケン・グリフィーJr.さん」

グリフィーJr.氏は引退後、カメラマンとしてスポーツイベントで撮影する姿がたびたび目撃されている。米国は準決勝でドミニカ共和国と対戦する。



（THE ANSWER編集部）