【TGC】“おひなさま”長浜広奈、ピュア封印 アンニュイな魅力放つ
“おひなさま”こと長浜広奈が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】溢れ出る透明感…腹チラでランウェイした“おひなさま”
長浜は、シースルーのホワイトコーデを披露。天真爛漫（らんまん）なイメージを一変させるアンニュイなヘアスタイルと表情を見せ、観客の視線を惹きつけた。
ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気に火がついた長浜。愛嬌のあるキャラクターや素直で独特なワードセンスから“おひなさま”の愛称で親しまれ、バラエティー番組やCMに引っ張りだことなっている。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】溢れ出る透明感…腹チラでランウェイした“おひなさま”
長浜は、シースルーのホワイトコーデを披露。天真爛漫（らんまん）なイメージを一変させるアンニュイなヘアスタイルと表情を見せ、観客の視線を惹きつけた。
ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気に火がついた長浜。愛嬌のあるキャラクターや素直で独特なワードセンスから“おひなさま”の愛称で親しまれ、バラエティー番組やCMに引っ張りだことなっている。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。