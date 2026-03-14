timeleszの菊池風磨が自身のInstagramにて、Mattとの2ショット写真を公開した。

写真：『こちら予備自衛英雄補?!』集合ショット＆Mattとの2ショット写真を公開した、菊池風磨（全4投稿）

■菊池風磨「#Mattくんにやってもらった」「#うれしい」「#ありがとう」

菊池風磨はハッシュタグをつかって、「#Mattくんにやってもらった」「#うれしい」「#ありがとう」と投稿写真について説明。

2ショット写真を見てみると、菊池は暗髪からシルバーアッシュなヘアカラー、スカイブルーのような瞳、ヌーディーかつスモーキーなピンクリップなど、Mattおなじみの加工により、見事に“Matt”化している。

■ふたりは『こちら予備自衛英雄補?!』で共演

先日最終回を迎えた、菊池風磨が主演をつとめた日本テレビ系 水曜プラチナイトドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』にてサプライズ出演をはたしたMatt。その縁もあって、今回の2ショット写真が撮影されたようだ。