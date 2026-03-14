「泣くこともできるし、戦うこともできる」降格圏まで勝点１差のトッテナム、ビッグマッチを前に“４戦４敗”の暫定指揮官が選手たちを鼓舞！「苦しい時こそ…」

「泣くこともできるし、戦うこともできる」降格圏まで勝点１差のトッテナム、ビッグマッチを前に“４戦４敗”の暫定指揮官が選手たちを鼓舞！「苦しい時こそ…」