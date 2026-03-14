◆ＷＢＣ 準々決勝 ドミニカ共和国―韓国（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ドミニカ共和国が序盤から主導権を握った。

３点リードの３回無死一塁。ゲレロが右中間を破る打球を放つと、一塁走者のソトが本塁へ激走。アウトのタイミングだったが、体をひねりながら捕手のタッチをかいくぐって生還した。その後、韓国側からリクエストがあったが、覆らずにセーフ。ドミニカ共和国ファンは総立ちとなり、お祭り騒ぎとなった。

その後、マチャドの適時打や連続押し出しなどでこの回一挙４点を追加。３回までに７−０とワンサイドになりつつある。

序盤からドミニカ打線が火を噴いていた。両チーム無得点の２回１死一塁。カミネロが左翼線への二塁打を放つと、一塁走者だった体重１１１キロのゲレロが激走して生還した。ギリギリのタイミングだったが、送球が三塁ベンチ側にわずかにそれたのを見て、マウンド側から回り込む巧みなヘッドスライディングでタッチをかわして生還した。

さらに１死三塁でロドリゲスの遊ゴロの間にカミネロがホームイン。タティスにも適時打が生まれて３点を先行し、韓国先発のリュ・ヒョンジンをＫＯした。

韓国は１次Ｒで日本、台湾に敗れたが、チェコ、オーストラリアに勝利を収め、２勝２敗ながら失点率の差で２位で突破。準優勝だった０９年の第２回大会以来１７年ぶりの大会８強入りしたが、序盤から苦しい戦いを強いられた。

ドミニカ共和国は１次Ｒで４戦１３発と空前の強打で４連勝。タティス（パドレス）、ソト（メッツ）、ゲレロ（ブルージェイズ）らメジャーのスターが並ぶ打線は迫力十分で、米国、日本とともに優勝候補に挙げられている。

この試合の勝者は米国とカナダの勝ったチームと準決勝で対決する。