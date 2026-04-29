上杉家ゆかりの城下町に春を告げる「米沢上杉まつり」が開幕し、太鼓や踊りでオープニングを賑やかに祝いました。市内を練り歩く「民踊流し」では、四半世紀ぶりに復活した踊りが披露されました。 【写真を見る】GW人気イベント”米沢上杉まつり”開幕四半世紀ぶりに復活した花笠音頭で会場を盛り上げる「民踊流し」2日には川中島合戦を開催（山形） 「米沢上杉まつり」は、上杉謙信公をまつる上杉神社の例大祭に合わ