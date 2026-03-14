40・50代が「ブラウス欲しい」と思ったら → 【ニトリのN+】が正解！ 大人に似合う「新作」

「春コーデが華やぐブラウスが欲しい」と思ったら、【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】をチェックしてみるのが正解かも！ 今、N+では大人コーデの着映えを狙える新作ブラウスが続々とラインナップ。凹凸感のあるジャカード素材で魅せる一着や、この春注目のチェック柄や花柄のものなど、春のおしゃれがぐんと楽しくなりそうな主役級のアイテムをお届けします。

無地・単色で着映えるジャカード素材の存在感

【N+】「シアージャカードブラウス」\3,990（税込）

ほんのりと透け感のあるジャカード素材が、柄未満の存在感を発揮するフェミニンな一着。素材で魅せる上品なデザインは、デイリーコーデはもちろんオケージョンにもマッチしそう。袖はさりげなく立体感を持たせたランタンスリーブになっているのも、着映えを後押しします。普段はシンプル派という大人女性も新たな選択肢として挑戦しやすいはず。

豊かな配色のペイズリー柄が一点投入で主役に

【N+】「ペイズリープリント柄フレアブラウス」\2,990（税込）

色使いにこだわったペイズリー柄のプリントが、コーデの主役にふさわしい華やかなブラウス。裾にマチを設けることでフレアを表現し、ペプラムトップスのような甘めな印象で着こなしやすいのも特徴です。短めの丈感が今っぽく、タックアウトで着てもメリハリのあるスタイリングを楽しめそう。豊かな配色を引き立てるべく、ボトムスは落ち着いたカラーのものから合わせてみて。

アートタッチに仕上げたモダンなチェック柄

【N+】「かすりチェック柄プチハイネックブラウス」\2,990（税込）

秋冬に続いて注目を集めているチェック柄は、アートタッチなデザインのものなら大人のキレイめコーデにも馴染みやすそう。まるで筆で描いたようなニュアンス感のある筆致が、おしゃれ上級者見えを手助けします。控えめなハイネックの衿元にギャザーを入れ、ナチュラルなAラインシルエットに仕上げられているのもポイント。スリムなボトムスともバランスよく合わせられそうです。

大胆にまとって脱地味見えを図る旬の小花柄

【N+】「花柄ギャザー前開きブラウス」\2,990（税込）

いつにも増して話題性が高まっている花柄のアイテムも、まずは手頃なN+のブラウスから挑戦したいところ。目を引く配色の小花柄は顔まわりをグッと華やかに見せ、一点投入で脱地味見えを図れます。衿元は小さくV字に開いたスキッパーネックを採用。首元がすっきり見えやすく、着こなしに悩まずともコーデに抜け感を演出できそうです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ