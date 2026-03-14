日本銀行は１８、１９日に金融政策決定会合を開く。

中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰が経済・物価情勢に与える影響を見極めるため、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に据え置くことを決める公算が大きい。据え置きを決めれば、前回の１月に続いて２会合連続となる。

米国とイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の緊迫化を受け、原油価格は大きく上昇している。原油高の影響について、植田和男総裁は今月４日の国会で、景気の減速により、日銀が重視する一時的な変動要因を除いた「基調的な物価上昇率」が押し下げられる可能性があると指摘。一方、幅広い商品の値上がりにつながり、基調的な物価上昇率を押し上げる圧力になり得るとの認識も示した。

日銀は基調的な物価上昇率が目標とする２％に近づけば、利上げを実施する方針だ。ただ、中東情勢は先行きの不透明感が強い状況で、内部では「３月に利上げの判断はできない」（幹部）などの意見が多い。

また、イラン攻撃後、外国為替市場では「有事のドル買い」の動きにより円安傾向が続き、対ドルの円相場は１ドル＝１５９円台に下落している。全国消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）の前年同月比の上昇率が３年１０か月連続で２％以上となるなか、日銀は決定会合で、円安による輸入コストの上昇分を、企業が販売価格に転嫁する動きの強まりなども点検する方針だ。

一部の市場関係者の間では、日銀が早ければ４月にも利上げを決めるとの見方が出ている。植田氏が決定会合後の記者会見で、中東情勢が経済・物価情勢に与える影響や、今後の政策運営について、どのように説明するかも注目されている。