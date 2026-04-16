京都府警は16日午前、辻和宏南丹署長と井上正己捜査一課長が記者会見を開き、南丹市内の山林で男子児童の遺体が見つかった事件について、死体遺棄事件の捜査本部を設置したと述べました。 捜査幹部は、逮捕された父親の安達優季容疑者（37）が死体遺棄容疑に対して「自分で間違いない」と述べているといい、死体遺棄に関して現段階で共犯がいるという供述はない、と明らかにしました。 引き続き安達容疑者を取り調べるとと