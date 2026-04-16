大切なぬいぐるみとお別れした女の子＆わんこの反応が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「みんなで待つの可愛すぎるｗ」「本当に心温まる」「大切な友達なんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1歳の女の子と犬たちの『ぬいぐるみ』を洗濯した結果…想像以上に『絶望してしまう光景』】 大切なぬいぐるみを洗濯 YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴ