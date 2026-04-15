記事のポイント直近の四半期決算で売上高が35％減となるなど、コンバースが業績不振に陥っている背景には商品展開の進化の遅れがある売上低迷によりブランドマネジメント企業ABGへの売却が噂されるなか、ABGが過去にリーボックを再建した手腕が注目される売却の憶測をよそに、親会社のナイキはコラボレーションや文化的なイベントを立て続けに発表してブランドの地位向上を図るだろうコンバース（Converse）の「チャックテイラー」