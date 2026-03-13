この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネスチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日4分】座ったまま！締まった背中&二の腕を叶えるトレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、座ったままの姿勢で、背中と二の腕の引き締めを目指す約4分間のトレーニングを紹介しています。

プログラムは、あぐらの姿勢で両手を前後に動かす種目からスタート。手のひらを内に向け、肩甲骨下部の筋肉を意識しながらリズミカルに肘を引きます。続いて、息を吸いながら肘を引き、吐きながら手を斜め前に伸ばす動きへ。この時、背中を丸めて肩甲骨を外側に開くのがポイントです。

中盤では、両手を頭上で合わせて体を大きく回し、背骨周りの柔軟性を高めます。その後は、体を少し前に傾け、肘を固定したまま腕を後ろに伸ばすトレーニングで、たるみがちな二の腕（上腕三頭筋）に直接アプローチします。

終盤にかけては、両手を上、前、横と様々な角度から引き、背中全体の筋肉を多角的に刺激。最後まで肩甲骨の動きを意識することで、より高い効果が期待できます。

すべての種目が座ったままで行えるため、特別なスペースは不要です。毎日の習慣や、デスクワークの合間のリフレッシュに取り入れてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:07

腕を前後に動かし肩甲骨を刺激
00:46

背中を丸めて伸ばす！肩甲骨ストレッチ
01:46

背骨を柔軟に！上半身を大きく回すストレッチ
02:16

振袖肉にアプローチ！二の腕引き締めトレーニング
03:47

脇を締め、肩甲骨を寄せるトレーニング

8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
