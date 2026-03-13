この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【のがちゃんねる】大人気「座ったまま4分」シリーズ！締まった背中＆二の腕を叶える集中トレーニング

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネスチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日4分】座ったまま！締まった背中&二の腕を叶えるトレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、座ったままの姿勢で、背中と二の腕の引き締めを目指す約4分間のトレーニングを紹介しています。



プログラムは、あぐらの姿勢で両手を前後に動かす種目からスタート。手のひらを内に向け、肩甲骨下部の筋肉を意識しながらリズミカルに肘を引きます。続いて、息を吸いながら肘を引き、吐きながら手を斜め前に伸ばす動きへ。この時、背中を丸めて肩甲骨を外側に開くのがポイントです。



中盤では、両手を頭上で合わせて体を大きく回し、背骨周りの柔軟性を高めます。その後は、体を少し前に傾け、肘を固定したまま腕を後ろに伸ばすトレーニングで、たるみがちな二の腕（上腕三頭筋）に直接アプローチします。



終盤にかけては、両手を上、前、横と様々な角度から引き、背中全体の筋肉を多角的に刺激。最後まで肩甲骨の動きを意識することで、より高い効果が期待できます。



すべての種目が座ったままで行えるため、特別なスペースは不要です。毎日の習慣や、デスクワークの合間のリフレッシュに取り入れてみてはいかがでしょうか。