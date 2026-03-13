『今日好き』長浜広奈「色やデザインの豊富さにビックリ」 サステナブルな春オシャレ

環境に配慮しているだけではなく、ファッション欲高まるアイテムが揃うブランドをセレクト。持ち前の明るいオーラで、さまざまなテイストを自分色に輝かせる長浜広奈さんと共に、サステナブルな春オシャレを始めよう！

Style 1｜まるで花の妖精のよう!? “植物”で繋がるボタニカルコーデ

ふわっとした形がちっちゃい子のお洋服みたいですごく可愛い♡ 大きなシュシュをお団子につけるのも新鮮でした。ジブリっぽい雰囲気なので、この服装で野原に行きたいな。

A. Whiteread

Select Brand

生地に宿る記憶や物語を新たな一着へと繋げる

英国とスコットランドに工房を構えた少人数のチームが、ヴィンテージ生地を使い手作業でプロダクトを作製。生地の穴もデザインとして組み込み、長く寄り添う服作りを大切にしている。1980年代のリバティプリントを後染めしたワンピースは、優しい発色が印象的。

B. SAGAN Vienna

Select Brand

植物タンニンレザーを用いた手織りバッグ

ウィーンを拠点とする革製品ブランド。シグニチャーのひとつであるバッグが、インド女性への支援を掲げた“ハンドウーヴンコレクション”。環境に優しい植物タンニンでなめしたレザーを用い、インドの農村に住む熟練した女性職人による手作業で制作されている。

C. GOOD SQUISH

Select Brand

ヨーロッパ内で集められたヴィンテージ生地を使用

2021年にロンドンで設立されたヘアアクセサリーブランド。英国を中心とするデッドストックの生地を用いてハンドメイドで生産される色とりどりのシュシュは、ボリューム感のあるデザインが特徴。素材へのこだわりとノスタルジックなムードを楽しみたい

Stylist Comment

夏っぽい爽やかさが漂う花柄のワンピースに合わせて、バッグも“植物”に関連したチョイスに。大輪の花のような存在感を放つシュシュは、手首につけても可愛いと思います。

Style 2｜柔らかな肌触りにうっとり。環境にも着る人にも優しいニット

普段は着心地重視でスウェットをよく着るんですけど、このニットはスウェットよりも気持ちがよくてとってもオシャレ。ニットなのにモコモコしないし色もキレイで、シアワセな気分になりました。

D. YanYan

Select Brand

残糸が可憐に生まれ変わるプレイフルなニットウェア

NYブランドで経験を積んだディレクターと香港出身のデザイナーが手がける、香港発のニットブランド。デッドストックの糸や他ブランドの余剰糸をアップサイクルした新発想のニットウェアは、中華をイメージしたモチーフやしなやかな着心地が人気の理由に。

Stylist Comment

YanYanならではのソフトな色合いや甘めのチャイナディテールが、長浜さんのガーリーな雰囲気にぴったり。冬から注目されているニットスカーフは、頭に巻くアレンジも今っぽくてオススメです。

Style 3｜イメージも着心地もとことんクールにキメたい所存

アクセサリーをこうやってたくさんつけると、ストリートなのに大人っぽい女性になれそう。それに、手首も細く見えるような？

E. Tom Wood

Select Brand

リサイクル金属を採用したタイムレスなジュエリー

SDGs先進国のノルウェーで2013年に設立。スターリングシルバーをはじめとする再生金属の採用を推進し、2023年には宝飾業界の持続可能性基準であるRJC認定を取得。初期スタイルに着想を得た“フレームコレクション”は、装飾を削ぎ落としたデザインが魅力。

Tシャツは大きめシルエットでサラサラしてるから、夏にいいなって思いました。

F. mocT

Select Brand

日本の紡績技術を搭載したエシカル素材を厳選

老舗の繊維会社が2017年に立ち上げたオリジナルブランドで、リサイクル原料を積極的に採用したものづくりを実践。ユーカリなどを原料とする再生繊維“リヨセル”を100％使用したTシャツは肌触りが優しく通気性にも優れており、夏場も快適な着心地をお約束。

G. RIVER

Select Brand

古着のデニムを解体し、新たなシルエットを構築

大人の日常着をテーマに掲げた、京都発のアパレルブランド。リメイクデニムは、デザイナー自身が古着のセレクト、裁断、縫製を手がけて唯一無二なシルエットに再構築。花の装飾を施しながらも甘すぎないスタイリッシュな仕上がりで、ユニセックスで着用が可能。

Stylist Comment

このスタイルでは、いつもの長浜さんとは少し異なるクールなムードに挑戦してもらいました。シルバーアクセサリーを自由にじゃらっとつけることで、ユニセックスな着こなしのカッコよさが際立つと思います。

色やデザインの豊富さにビックリしちゃいました

恋愛リアリティショーで人気に火がつき、TGCなどのランウェイにも登場。モデル経験を活かし、サステナブルファッションを見事に着こなしてくれた長浜広奈さん。

「SDGsのものって、色みや形が限られるのかと思ってたんです。でも実際はとってもカラフルだし、デザインもいろんなバリエーションがあってビックリしました！」

現役高校生でもある彼女は、SDGsを学ぶ機会が多かったそう。

「通っていた小中学校がSDGs推進校だったから授業でたくさん勉強して、食品ロスのスピーチをしたことも。クラスメイトはみんな水筒派で、教室でもエアコンの使いすぎには気をつけてました」

節水やゴミ分別など、自身ができる範囲で環境への配慮を実践中。

「お洋服はあまり買わず、お姉ちゃんや弟のものをしょっちゅう借りてます。その方がいろんなスタイルを楽しめるし、結果的にエコかなって。本当はケチなだけですけど（笑）。自分で買うなら、ずっと着られるものを見極めたいな」

撮影の様子は動画でチェック！

長浜広奈

ながはま・ひな 2008年6月19日生まれ、東京都出身。恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』に出演し、純粋なキャラクターと独特な言語センスで一躍人気者に。TikTokのフォロワー数は100万人超え。