ついに始まる！「宇宙の情報開示」Mr.都市伝説 関暁夫が明かす人類に開かれる新たなゲートとは？ニューワールドオーダーへ突入する２０２６年に語る驚きの真実今すぐ人に話したくなる身近に潜む都市伝説３５連発！ “７月５日大災難説”に続き…１１月に起こる！？「人類滅亡の予言」

テレ東では３月２２日（日）夜６時３０分から「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説２０２６春」を放送します。



今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾が司会を務める本番組は、“ウソかホントかわからないけどどうしても伝えたい話”を持つ都市伝説テラーたちが集結し、様々なジャンルの驚きの話を語りつくします。

ゲストには小倉優子、北山宏光、本田望結、元日向坂46丹生明里を迎え、今回もテラー渾身の「都市伝説」が目白押しです！

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

テラーにはおなじみの奥田修二（ガクテンソク）やロッシー（野性爆弾）らに加え、レインボーやママタルトといった初登場の面々も参戦！

２０２６年１１月に人類滅亡の予言！？昨年の７月５日大災難説に続いて、新たな２つの予言が…！

およそ６０年前に発表されていた謎の予言の中身とは！？

さらに「デパ地下が地下にある本当の理由」「パズルが世界で人気のワケ」といったものから、「スマホカレンダーに隠された１５８２年空白の１０日間」「女性の肘に隠された秘密」のような今すぐ試してみたくなるような都市伝説まで。今回もバラエティ豊かなラインナップを３５連発たっぷりお届けします。

©テレビ東京

©テレビ東京

大反響「下北沢タイムスリップ事件」に続報！再取材で判明した衝撃の事実とは--

昨年末の放送で大反響があった「下北沢タイムスリップ事件」。

流れ星☆ちゅうえいと鐘崎リリカが遭遇した、番組史上“最も不可解な怪事件”に迫るべく、下北沢を知る人物７人に追加取材を敢行。するとタイムスリップではなかったかもしれない「新たな説」が浮上します。松重豊、甲本ヒロトとともに下北沢でアルバイトをしていた梶原善も参戦し、時空が止まった体験を語ります。





©テレビ東京

©テレビ東京

Mr.都市伝説 関暁夫が語るーー 2026年、ついに「宇宙」の情報開示が始まる。



これまで数々の都市伝説を通じて世界の真実を暴いてきたMr.都市伝説 関暁夫。今回はついに、「人類と宇宙の真実」に迫ります。

関が今回注目したのは、超大国アメリカがひた隠しにしてきたとされる「地球外生命体とのつながり」と「裏の歴史」 。その鍵を握るのが、今世界で注目される「UAP（未確認異常現象）公聴会」。

政府関係者や軍関係者らが証言するこの場で次々と語られたのは、アメリカ政府による地球外生命体の遺体回収の可能性、そしてアメリカ国防総省内で行われた宇宙人に関する非公式な議論――。

ついに要人たちが認め始めた「宇宙人の存在」…。これまで当番組が宇宙人に関する取材を通して視聴者に投げかけてきた数々の“点”が、ついに“線”となってつながっていきます。

「2026年から2039年に向け“情報開示”が進み、地球外生命体の存在がより明るみに出てくる。新たなゲートが開いていく。」関が放ったこの言葉が持つ意味とは…。

「信じるか信じないかは、あなた次第です」――。『やりすぎ都市伝説２０２６春』をお見逃しなく！



©テレビ東京

©テレビ東京

本編を一足早く公開！２０２６春直前SP＆配信だけのオリジナル版も決定！

「やりすぎ都市伝説２０２６春」の放送に先駆けて、３月２０日（金・祝）午後３時１０分から２０２６春直前SPの放送が決定！テラーが語る「珠玉の怪談」を公開します。

さらに３月２２日の放送の一部を一足早く公開！放送が楽しみになるスペシャルをお楽しみに！



配信オリジナル版では、死の淵から生還した「九死に一生」の実体験を持つ芸人テラーが集結！西武新宿線で線路に落ちた老人を救出した緊迫の瞬間や、自らの致命傷を身代わりとなって防いだ「仏像」の怪異など、身の毛もよだつエピソードが語られます。

そしてかつて「進ぬ！電波少年（日本テレビ）」の企画で超能力を覚醒させた木谷真規が登場。人の“おでこの匂い”から本質や未来を読み解く驚愕の「おでこ占い」を披露します。MC・千原ジュニアのおでこを嗅いだ木谷が放った衝撃の一言にはジュニア本人が絶句する場面も……。こちらもお見逃しなく！





©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

【北山宏光 出演情報】

ゲストとして出演する北山宏光が、2026年3月30日スタートのドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』に出演！傷ついた主人公・アサ（宮澤エマ）を支える、シングルファーザーの同僚・緒方誠士役を演じます。初回は3月30日（月）夜11時6分放送！

【作品内容】

結婚3年目、意識的に子供を持たない「DINKs」として自由を謳歌していた金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）。壮絶な過去から「子供は持たない」と誓うアサにとって、夫の理解こそが救いだった。

しかし、その信頼は残酷に裏切られる。「父親になりたい」と切望する哲也は、避妊具を細工し、アサの意思を無視して妊娠へと追い込む。訪れた産婦人科で衝撃の事実を告げられたアサ。さらに、そこには夫の過去を知る女・宇都宮沙也香（秋元真夏）が勤務していた……。望まぬ妊娠と夫の裏切り。重なる運命の歯車が、彼女の人生を狂わせていく。

【公式 HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/umanaionna/

≪番組概要≫

【タイトル】

ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説２０２６春

【放送日時】

２０２６年３月２２日（日）夜６時３０分～８時５０分

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srdbq6z17d

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/toshidensetsu/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】

司会：今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾

ゲスト：梶原善、筧美和子、小倉優子、北山宏光、本田望結、丹生明里

都市伝説外伝：Mr.都市伝説 関暁夫

都市伝説テラー：奥田修二（ガクテンソク）、初瀬悠太（ななまがり）、長谷川雅紀（錦鯉）、バッテリィズ、ママタルト、リンダカラー∞・Den、レインボー、

安藤なつ（メイプル超合金） 、植田紫帆（オダウエダ）、

CRAZY COCO、福田麻貴（3時のヒロイン）、薄幸（納言）、山粼ケイ（相席スタート）、吉田結衣（カーネーション）

流れ星☆ちゅうえい、鐘崎リリカ

【公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/toshidensetsu/

【公式X】

@yarisugi19 https://x.com/yarisugi19

【公式TikTok】

@yarisugi190

≪番組概要≫

【タイトル】

ウソかホントかわからない“やりすぎ都市伝説“２０２６春直前SP

【放送日時】

２０２６年３月２０日（金）午後３時１０分～４時

【放送局】

テレビ東京

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srdbq6z17d

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/toshidensetsu/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演者】

司会：千原ジュニア

ゲスト：島袋寛子、 的場浩司

都市伝説テラー：いぜん、植田紫帆（オダウエダ）、奥田修二（ガクテンソク）、

河村ノリト、國澤一誠、だいかん、チャンス大城、松原タニシ

≪配信概要≫

【タイトル】

ウソかホントかわからない“やりすぎ都市伝説”配信オリジナル版「九死に一生」の実体験！

【放送日時】

２０２６年３月２２日（日）

「やりすぎ都市伝説２０２６春」放送終了後配信スタート

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srdbq6z17d

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/toshidensetsu/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて順次見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】

司会：千原ジュニア

ゲスト：筧美和子、森脇梨々夏

都市伝説テラー：木谷真規、ナターシャ、にしむらベイベー、ベン山形、若松航汰、渡辺元一郎