24歳・細田佳央太、″15歳と同級生役″提案に苦笑い「おれが“おっさん”になりすぎる」 最近実感「制服のシャツを着るとサラリーマン」

24歳・細田佳央太、″15歳と同級生役″提案に苦笑い「おれが“おっさん”になりすぎる」 最近実感「制服のシャツを着るとサラリーマン」