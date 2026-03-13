24歳・細田佳央太、″15歳と同級生役″提案に苦笑い「おれが“おっさん”になりすぎる」 最近実感「制服のシャツを着るとサラリーマン」
俳優の細田佳央太（24）が13日、東京・HIROO GALLERYで行われたアミューズが開催したオーディション『AMUSE Audition 2025-26「私が撮りたかった俳優の原石展」』グランプリ授賞式にプレゼンターとして出席した。
【集合ショット】華やか…！『私が撮りたかった俳優の原石展』グランプリたち
授賞式には本オーディションのアンバサダーを務めた恒松祐里、細田、新原泰佑がプレゼンターとして登壇。授賞式後の取材では、グランプリに輝いた宮城県出身の大友隆佑さん（15）とどんな役で共演したいかと聞かれ、恒松は「弟。兄弟役は密な会話ができるんじゃないかなと思います」とにっこり。新原は「ずっと見ていたくなるきれいさをしているから、ストーカー役。僕の家に来たらびっしり大友くんの役の顔が…」と狂気のシーンの妄想で笑いを誘った。
一方細田は「学園ものですかね。教師と生徒。年齢的には可能な気がするので、おもしろそうだなと思いました」と回答。さらに「同級生役は難しいですか？」と聞かれると、「おれが“おっさん”になりすぎる」とポツリ。恒松が「まだいける！」と声をかける中、「いや、感じたんですよ最近」と続け、「20歳の子と並んだときに、自分が制服のシャツを着るとサラリーマンにしか見えない」と告白。「それは結構ダメージを個人的に受ける。見てみたいですけど、勘弁してください」と苦笑いしていた。
本オーディションは、2025年6月よりスタート。気鋭のフォトグラファーが今話題の女優・俳優を撮り下ろす展示企画『私が撮りたかった女優展／俳優展』とコラボレーションした企画で、俳優業に興味のある満12歳〜25歳（性別不問）を募集。全国から約5000人がエントリーし、1次の書類審査、全国6ヶ所（北海道・宮城・東京・大阪・香川・福岡）で行われた2次審査、その後の3次審査を経てファイナリスト5人を選出。
15日まで開催中の写真展では、世界的フォトグラファー濱田英明氏が撮影したファイナリストたちの写真を展示し、きのう12日まで来場者の投票も受け付け、その結果も選考に加え選出。グランプリのほか、準グランプリは菊地颯一郎さん（17／栃木県出身）、審査員特別賞は高橋泉（16／長野県出身 ※高＝はしごだか）が選ばれた。
今回選ばれた3人はアミューズに所属することが決定。今後俳優の道を歩むことになる。
