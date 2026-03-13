お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が13日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。元お笑いコンビ「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）とのエピソードを明かした。

岡村はパーソナリティーの今田耕司との交流を深めたきっかけをトーク。「あれ以来じゃないですか、助けていただいたというか、雨上がりのM迫さんに僕、殺されそうになったことがあって、バーで」と切り出すと、今田は笑いながら「髪の毛…ちょっと薄毛やったんですよ宮迫が」。

当時、薄毛に悩んでいた宮迫を岡村がイジったことが引き金だったといい「ゴリラ発動して」。「“お前コラァ”ってなって。今田さんが“まぁまぁまぁ”って抱きかかえてもグワァーってなってね」。今田も「ほんま今の『豊臣兄弟！』のオープニングぐらい走り回ってたよな」とバー店内で激怒した宮迫と逃げる岡村の追いかけっこ状態だったと説明。

店の外の廊下に逃げ出た所で「バーンって投げられて、馬乗りになられて、そん時の顔、こんな…ラジオですいませんね、こんな…。ほんで俺もう殴られると思って」と宮迫の表情を再現しながらトーク。ところが「殴ったらあかんと思ったんでしょう、壁の方グーンってパンチ入れて壁に穴空いたんですよ」と振り返った。

馬乗り状態の宮迫を今田が抱きかかえて仲裁したというが「今度は怒りが今田さんの方に行って、号泣しながら“アンタのせいや！！”とか言いだして」と宮迫の乱心ぶりを回顧。「あの時僕殺されると思った。今田さんは命の恩人」と語ると、今田も「俺も殴られると思ったから抱きしめたんや」と証言した。

さらに後日、岡村と今田でなぜ宮迫が激怒したのかを振り返る会があったといい、それが後々「アローン会」へとつながったと明かした。