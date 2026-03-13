小籔千豊、初公判で元ジャンポケ斉藤被告が答えた“一言”に私見「すごい曖昧なこと」
お笑い芸人の小籔千豊（52）が13日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演。不同意性交の罪などに問われているお笑いトリオ・ジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二被告（43）が初公判で語った一言に私見を述べた。
【写真】顔をピタリくっつけ…妻・瀬戸サオリとの2ショット
この日番組では斉藤被告の初公判の様子を生中継を交えて報じた。斉藤被告は「私の行為に同意してくれていると思った」と起訴内容を否認、無罪を主張した。意見を問われた小籔は「『ジャポケ元メンバー斉藤被告』ってなってる文字を見るのは本当に残念。才能のある子やったなと思ってたんですけど」と率直な思いを語った。
また公判中、裁判長から職業を問われた斉藤被告が「芸人です」と答えたことについて、「ぼくら、芸人って言う時に、『芸人ですか？』って言われて何となく『はい』って言ってますけど、僕も芸人してる気、ないっちゃないし、あるっちゃある。すごい曖昧なこと」とし「斉藤も別に芸人の誇りを持って言ってるとか言うことでもなく、ほかに言い方がないから、そうやって言ってしまっているだけなのかな」と自身の考えとともに、斉藤の気持ちを推察した。
起訴状などによると、斉藤被告は2024年7月30日、東京・新宿区内に駐車中の車内で初対面の女性の胸を触ったほか、性的暴行を加えたとされる。
斉藤被告は1982年10月26日生まれ、 千葉県出身。2006年4月、おたけ、太田博久と共にお笑いトリオ・ジャングルポケットを結成した。24年7月にロケバス内で20代女性へ性的暴行を加えたとして、同10月に不同意性交と不同意わいせつの疑いで警視庁に書類送検され、翌年3月に在宅起訴。書類送検を受けて、吉本興業は斉藤被告との契約を解除した。
契約解除以降は、自身のSNSでバームクーヘンを販売していることなどを伝えていた。
