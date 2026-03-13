新形状のステアリング採用 走行性能も成熟

GAZOO Racing（GR）は2026年3月13日、3ドアハッチバックスポーツカー「GRヤリス」の一部改良モデルを発表しました。



同日より注文受付を開始し、4月6日に発売予定です。

GRヤリスは2020年9月に発売。エントリーコンパクトカー「ヤリス」をベースとしつつ、体幹を強化した3ドア専用ワイドボディ、1.6リッター3気筒のハイパワーターボエンジンとスポーツ4WDシステム「GR-FOUR」を組み合わせ、高いパフォーマンスを実現。

【画像】超カッコイイ！ これが進化型トヨタ「GRヤリス」です！ 画像で見る（30枚以上）

TOYOTA GAZOO Racing（当時／現：GR）による「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」の考えを強く反映しており、ラリー競技やスーパー耐久シリーズに参戦し、そのレース現場でフィードバックを受けた技術や機構を多数採用しています。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1805mm×全高1455mm、ホイールベース2560mm。パワーユニットは1.6リッター3気筒ターボ「G16E-GTS」型で最高出力304馬力・最大トルク400Nm（40.8kgf・m）を発揮します。

GRヤリスはこれまで、レース現場でのフィードバックをもとに、2回の大幅改良を実施しています。

2024年1月登場の改良モデル“進化型（24式）”では、新開発のスポーツ8速AT「GAZOO Racing Direct Automatic Transmission（GR-DAT）」の設定と、操作性重視のインテリア、縦引きサイドブレーキの採用、レースで破損しても交換が容易なエクステリアへの変更などを行っています。

2025年4月登場の改良モデル“25式”では、GR-DATの熟成やレスポンスの向上、足回りやパワーステアリング（EPS）の設定変更、大型フットレストの装備などを実施し、ドライバーの意見をもとにした熟成が図られました。

また、“25式”ではレース活動で培ってきた知見を取り入れた、冷却・空力を高める専用外装パーツ付き新パッケージ「Aero performance package（エアロパフォーマンスパッケージ）」が登場しています。

今回登場した一部改良モデルは“26式”となっており、再びモータースポーツ現場での知見が取り入れられた小変更を実施しています。

操作性の面では、新意匠の「GRステアリング」を採用。操舵レスポンス向上のために小径化するとともに、コーナリング時に押し操作で手のひらにフィットする左右グリップ形状としています。

また、ステアリングスイッチは独立配置に変更して操作しやすくしたほか、外周に照明を配置し、視認性を高めました。

走行性能では、電動パワーステアリング（EPS）の設定を変更。トルクセンサー内のトーションバー剛性を最適化し、ソフトウェア制御を変更しています。

これにより、ステアリングトルクの検出範囲を拡大させ、極めて高負荷での旋回時にも最適なアシストを行い、スムーズなステアリング操作を実現しました。

また「RZ“High performance”＋Aero performance package」および「RZ“High Performance”」グレードの標準装着タイヤをブリヂストン「POTENZA RACE」に変更しました。

モータースポーツにおける高いグリップ性能を長時間維持させるため、現場でのテストを重ねて新開発したタイヤだといい、トレッドパターン、内部構造、ゴム配合を見直すことで、限界領域における車両のコントロール性を大幅に向上させたとしています。

これに合わせ、タイヤ性能を最大限に引き出すため、フロントおよびリアのショックアブソーバーの減衰力特性の最適化も行われています。

このほか、メーカーオプションの仕様を変更しており、これまで縦引きパーキングブレーキと「ナビパッケージ」もしくは「コンフォートパッケージ」を同時装着の場合、シートヒーターおよびステアリングヒーターは非装着でしたが、今回、ナビパッケージ、コンフォートパッケージともに縦引きパーキングブレーキ選択時でも、シートヒーターおよびステアリングヒーターが装着されます。

一部改良を行ったGRヤリス“26式”の価格（消費税込）は、361万7200円から588万2200円です。