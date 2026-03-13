NiziU、敬愛してやまない西野カナの「Dear⋯」カバーが実現！先行配信スタート＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziUが、4月1日にリリースする2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』より、収録曲「Dear･･･」のMVが3月13日に公開され、楽曲の先行配信もスタートした。

■「小さい頃から西野カナさんのことが好き」（NiziU・MIIHI）

「Dear･･･」は2009年に西野カナがリリースした大ヒット曲のカバー。NiziUメンバーの西野カナへの強い想いは過去から周知のことであり、2025年2月にはYouTubeのNINA Birthday Contentsとして西野カナ「Best Friend」のカバー動画を公開。そして出演メディアでのインタビューなどでも、西野カナとその楽曲に対する愛をたびたび語っており、現在実施中のアリーナツアーでも同曲を歌唱し感動をさらっている。

MVは、2月中旬にオール日本ロケでの撮影が行われ、タクシー車内や海辺、駅でのノスタルジックなイメージシーンは楽曲ともマッチし、観る者の心を奪う内容に。

今回「Dear･･･」のカバーが実現するにあたり、MIIHIは幼少期からの西野カナへの憧れや、彼女の楽曲の中でもいちばん好きと語る「Dear･･･」及び、同曲のカバーへの想いを語り、一方の西野カナからもNiziUのカバーに対するコメントが到着。まさに“相思相愛”な関係が見て取れる。

「Dear･･･」の先行配信を記念して、デジタルキャンペーンの実施も決定した。

■リリース情報

2026.03.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Dear･･･」

2026.04.01 ON SALE

EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』

