¡Ö¥×¥é¥À ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡×¤¬É½»²Æ»¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¡¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÂÎ¸³¶õ´Ö

¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿ÂÎ¸³·¿¶õ´Ö¤È¤·¤Æ´ë²è¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¶õ´Ö±é½Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥À ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿´¶À¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢3·î27Æü¤«¤éÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥° ¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡Ö¥×¥é¥À ¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥ê¥¥Ã¥É¥Ð¡¼¥à¥°¥í¥¹¡×¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Íè¾ì¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÆÃÅµ¤ä¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÉ½»²Æ»¤Î´ú´ÏÅ¹¡Ö¥×¥é¥À ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡×¤Ç¤âÏ¢Æ°´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£Æ±Å¹¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥×¥é¥À ¥×¥ê¥ó¥È ¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥í¥Ã¥×ÊÁ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
◾️¥×¥é¥À ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
´ü´Ö¡§3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4ÃúÌÜ12-10 É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º À¾´Û1³¬