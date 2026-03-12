この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

3月下旬は平年より3℃以上高い可能性も。気象予報士が解説するこれからの天気、春の訪れは「高温・少雨」で加速

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【1か月予報】全国的に高温 春の進みが早い1か月に 雨は少ない」と題した動画を公開。3月12日に発表された1か月予報を基に、向こう1か月（3月14日～4月13日）の天候について専門的な見地から解説した。



動画で松浦氏は、向こう1か月は全国的に気温が高く、雨が少ない「高温・少雨」傾向が続くと予測。特に太平洋側では水不足への注意を呼びかけている。



まず、向こう1か月の平均気温は全国的に高くなる見込みだ。北日本から西日本では平年より高くなる確率が70～80%、南西諸島でも60%と予測されており、「高温になることはほぼほぼ間違いない」と松浦氏は指摘する。季節の前進が加速し、春の訪れが早まりそうだ。



降水量については、北日本から西日本で「平年並みか少ない」、南西諸島では「少ない」見込み。全国的に少雨傾向となり、特にこれまでも雨の少なかった太平洋側では、その影響が長引く可能性がある。また、日照時間は北日本から西日本で「平年並みか多い」、南西諸島では「多い」と予測されており、晴れる日が多くなると考えられる。



このような「高温・少雨」傾向の要因として、松浦氏は大規模な大気の流れを挙げる。熱帯の太平洋西部から中部で対流活動が活発になることで、日本付近の上空では偏西風が北へ大きく蛇行。これにより、寒気が南下しにくくなり、暖かい空気に覆われやすくなるという。また、日本付近は高気圧に覆われやすくなるため、晴れる日が多くなり、結果として雨が降りにくくなる。



気温の時系列予測を見ると、特に3月下旬には高温のピークを迎える可能性があり、北日本や東日本では平年より3℃以上高くなることも予測されている。一方で、4月の初めには一時的に寒さが戻る「寒の戻り」の可能性も示唆された。



総じて、向こう1か月は偏西風の蛇行などの影響で暖かい空気に覆われやすく、季節の歩みが加速する見通しだ。雨の少ない状態が続くことから、水資源の管理には注意が必要な1か月となりそうである。