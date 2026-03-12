茶人でありながら、堺の豪商として絶大な影響力を持つ。最新の鉄砲技術や火薬を信長に与え…演じるのは和田正人さん『豊臣兄弟！』キャスト紹介
放送開始『豊臣兄弟！』
2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。
＜日本史上最大のミステリー＞を残した奸臣！名君と称された人格者で教養に長けた文化人だったともいわれるが、その素顔は…演じるのはこの方
ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストが続々と発表されています。
今回は茶の湯の”三大宗匠”の一人をご紹介！
ーーー
【物語】
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
今井宗久
ーー堺の豪商。商人たちによる自治組織・会合衆の一人。信長をはじめ戦国大名と深いかかわりを持つ。茶人としても知られ、千利休、津田宗及とともに茶の湯の三大宗匠と称される。
（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）
＜和田正人さん コメント＞
■出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
「豊臣兄弟！」の制作が発表された際「これは期待値の高い大河ドラマがきたぞ」と、視聴者として楽しみにしておりましたが、のちに出演が決まると、そんな呑気な気分は何処へ。
「楽しみを返せ」と言わんばかりの、重圧だけがのしかかる日々を過ごしております。
戦国の世を先見の明と見事な渡世術で出世していく今井宗久を見習い、偉い人たちに頭を下げつつ、与えられた役割を全うして行きたく思います。
■実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
茶道の所作の中でも、帛紗（ふくさ）さばきに茶の湯の熟練度があらわれると考え、撮影前には何処へ行く時も必ず帛紗を持ち歩き、ひたすら練習を重ねて参りました。
いざ撮影に入って所作を披露したものの、そこはカメラで押さえて貰えず。茶の湯の世界と同じく、大河ドラマの世界の奥深さを痛感しました。
まだまだ先は長いので、何処かで必ず絵に残せる所作を披露したく思います。
ーーー
【放送予定】
［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分
［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分
［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分
【作】八津弘幸
【音楽】木村秀彬
【語り】安藤サクラ
【出演】仲野太賀 池松壮亮 他
【時代考証】黒田基樹、柴 裕之
【制作統括】松川博敬、堀内裕介
【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）
【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正
【公式サイト・SNS】
https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY
X：nhk_toyotomi
Instagram：nhk_toyotomi