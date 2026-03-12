今年3月、刑務所から出所していたことが本誌「SmartFLASH」に報じられた、元KAT-TUN・田中聖。3月11日、歌手で弟の田中彪（ひょうが）の公式YouTubeチャンネルに、田中一家の家族旅行の様子が公開され、久しぶりの近影に衝撃が走っている。

田中聖は、覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、2023年12月、懲役2年8カ月の実刑判決を受けていた。2024年2月に収監されたが、すでに刑期を満了。田中の父は、本誌の取材に対し、「はい、出ました」と出所を認めている。

「聖さんの出所を喜ぶ声があがるなか、彪さんが、自身のYouTubeチャンネルで『年に一度の家族旅行』と題した動画を投稿。聖さん含め、兄弟5人と両親で旅行を楽しむ姿が公開されました。

田中家は5人兄弟で、彪（ひょうが）さんは3男にあたります。聖さんは次男で、4男は人気アイドルグループのSixTONES・田中樹さんです。ほかの兄弟も、事務所社長やライバーとして活躍する芸能一家で知られてきました。

各々が多忙なはずですが、聖さんの出所祝いでもあるのか、兄弟そろって旅行に行けたようですね」（芸能担当記者）

動画内では、千葉の道の駅と思しき場所で海鮮丼を食べ、「美味すぎる。ここ2年で一番うまい」とブラックジョークを飛ばしていた聖。金髪に黒いパーカー、グッチのパンツというド派手スタイルは相変わらずだったが、全体的にほっそりした様子がうかがえた。

兄弟との会話で笑いあう聖の姿を見て、出所を実感したファンも多かったようだ。コメント欄では「おかえり！」といった喜びの声が続出。また、4男であるSixTONES・田中樹の存在を感じ取ったファンからは、感激の声があがっている。

《四男も行けたみたいでなにより》

《四男珍しく声も出さないでカメラマン おそらくカットされてるんだろうけど兄弟揃ってよかったね》

《四男もちゃんと行けてよかった》

たしかに、姿は映っていなかったが、どうやらカメラマンを務めていたようで、時折、樹と思しき声が聞こえていた。また、旅館のスタッフに「ご家族なんですか？」と聞かれ、彪が「長男、次男、三男、四男、従兄弟です」と冗談交じりに話す場面もみられた。

「もともと兄弟は仲がよく、メディアで互いのエピソードを話すこともありました。それだけに、聖さんの度重なる逮捕をうけ、SixTONESとして活躍する樹さんに対し、心身のダメージや活動への影響を心配する声も多かったんです。

心配は尽きなかったでしょうが、周囲を不安にさせないためか、樹さんは聖さんのことをいっさい口にせず、今日までアイドルを全うしてきました。

聖さんは、2013年にKAT-TUNを脱退し、不穏な報道が続いてきた時期も『弟には迷惑をかけたくない』と話していました。今回の動画は、聖さんが編集したと説明されています。樹さんの姿や声がほとんどカットされているのも、聖さんなりの配慮なのでしょう」（同）

兄弟仲のよさを感じさせる田中一家の動画。聖のこれからの人生も、一家総出で支えていくのだろう。