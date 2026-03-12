1児の母・木村文乃、子どもが「ほぼ完食」した朝食公開「朝から品数豊富で尊敬」「盛り付け綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】女優の木村文乃が3月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ほぼ完食」してくれた子どもの朝食を公開した。
【写真】1児の母・38歳女優「盛り付け綺麗」おかず豊富な子ども用朝食プレート
木村は、木製のクマの形の器に彩り良く盛りつけられた「白胡麻ごはん、アジフライ、トマト、大根と昆布の煮物、小松菜のおひたし、筍とワカメのおみそ汁、いちご」の子どもの朝食を公開。「朝ごはんの時間がいつもより長く取れたのでお話ししながら食べさせてたらほぼ完食してくれました 久々の出来事に嬉しくて嬉しくて」と喜び、「子供とのコミュニケーションの時間って親が思う以上生まれるものがあるなとも。今日ある当たり前が明日もあるとは限らないから一瞬一瞬を五感に刻み込んでいきたい」とつづっている。
ここの投稿に、ファンからは「野菜たっぷりで栄養満点」「朝から品数豊富で尊敬」「盛り付け綺麗」「お子さん幸せですね」「完食嬉しいですよね」「料理上手な素敵なママ」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・38歳女優「盛り付け綺麗」おかず豊富な子ども用朝食プレート
◆木村文乃「ほぼ完食」の子どもの朝食公開
木村は、木製のクマの形の器に彩り良く盛りつけられた「白胡麻ごはん、アジフライ、トマト、大根と昆布の煮物、小松菜のおひたし、筍とワカメのおみそ汁、いちご」の子どもの朝食を公開。「朝ごはんの時間がいつもより長く取れたのでお話ししながら食べさせてたらほぼ完食してくれました 久々の出来事に嬉しくて嬉しくて」と喜び、「子供とのコミュニケーションの時間って親が思う以上生まれるものがあるなとも。今日ある当たり前が明日もあるとは限らないから一瞬一瞬を五感に刻み込んでいきたい」とつづっている。
◆木村文乃の投稿に反響
ここの投稿に、ファンからは「野菜たっぷりで栄養満点」「朝から品数豊富で尊敬」「盛り付け綺麗」「お子さん幸せですね」「完食嬉しいですよね」「料理上手な素敵なママ」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】