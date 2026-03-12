『アオアシ』第2期、10月4日放送 ティザービジュアル＆PV公開 4年越しの続編に原作者「改めて感謝します」【コメント全文】
テレビアニメ『アオアシ Season2』が10月4日から、NHK Eテレにて放送されることが発表された。あわせてティザービジュアルとティザーPVが公開された。
【画像】なんか成長した？4年ぶり続編『アオアシ』第2期ティザーPV場面カット
ビジュアルでは、Aチームへの昇格を果たした主人公・青井葦人が、「思考するサッカー」をイメージしたサッカーノートの上で力強く立つ姿が描かれている。アシトの進化と挑戦が新たなステージであるAチームという舞台でどのような輝きを放つのか。「Season2」への期待がふくらむビジュアルが完成した。
ティザーPVは、次なる舞台はプレミアリーグでいよいよAチーム編開幕。決意に満ちた表情で新天地へと足を踏み入れるアシトたちの姿、そしてAチームに所属する上級生たちの姿を収めた、「Season2」への期待が一層高まる映像となっている。
また、29日に開催される『AnimeJapan 2026』内、ShoPro（小学館集英社プロダクション）ブース（A40）にて、本作のスペシャルステージが実施される。青井葦人役の大鈴功起、一条花役の河瀬茉希、福田達也役の小林親弘の3人が登壇。4月からの第1期再放送開始直前に、10月放送予定の第2期情報も盛りだくさんで展開される。さらにShoProブースでは本作の世界を楽しめるビジュアル展示やティザービジュアルポストカードの配布も実施される。
同作は、2015年〜2025年6月にかけて『週刊ビッグコミックスピリッツ』（小学館）にて連載されたサッカー漫画が原作で、愛媛に暮らすサッカー少年・アシトが、その能力を見出されJユースチームで“サイドバック”のポジションで世界を目指す物語。
サッカー番組、Jリーグとの共同プロジェクトなど、数々のサッカー関連のコラボレーションをしている人気作品で、サッカーJリーグのユースチームを舞台に、プロを目指し奮闘する高校生たちの青春が描かれる。
コミックス累計発行部数は2500万部を突破し、2022年にテレビアニメ第1期が放送された。
■コメント
【青井葦人役：大鈴功起】
皆さん、こんにちは。青井葦人役の大鈴功起です。10月からテレビアニメ『アオアシ Season2』が放送されます！「Season1」から約4年の時を経て、再びアシトとしてご挨拶できることを心から嬉しく思っています。原作の小林有吾先生、そして作品を支えてくださる制作陣の皆様、応援してくださる皆様のおかげです。Aチームへ進んだアシトに置いていかれないよう、今まで培ってきた経験も想いも全て込めて、全身全霊で収録に挑んでいます。ぜひ放送を楽しみにお待ちください！
【監督：横山和基】
実は「Season1」にも関わっており、この度バトンを引き継ぐことになりました。2026年はワールドカップイヤーということで、サッカー熱と共に、『アオアシ』を更に盛り上げたいと思っております。「Season1」から引き続き携わるスタッフに加え、「Season2」から新たに強力なスタッフにも集まってもらい、一同全身全霊で頑張っております！
【原作：小林有吾】
テレビアニメ『アオアシ Season2』が開幕します。「Season1」から4年も月日が経過してしまい、中には諦めてしまっていたファンの方も多いと思います。そんな中でも、素晴らしい完成度でみなさんにお届けすることを目指した方々の尽力が、この「Season2」を実現させてくれました。その方々と、待ってくださっていたみなさんに改めて感謝します。あと3ヶ月すれば日本はワールドカップ一色になります。この作品はサッカー熱を強力に押し上げられると思います。26年が、『アオアシ』と日本サッカーにとって素晴らしい1年になりますように！
