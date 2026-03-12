3月12日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】ほっそり美太もも際立つミニ丈SHOTも公開

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「おはよう」「私の顔の上に足置いて安心するのか 熟睡しております」とコメントすると、自身の顔の周りに、小さい子供の足が乗っている布団の中の様子を公開。

続けて、「ぐっすり寝てくれるなら、 どうぞいつまでも置いてください 笑」「#小さい足 #愛おしい」「#癖強い寝方 #朝ご飯食べたいのですが」とハッシュタグも添えて綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「すっぴん姿のれーなかわいい過ぎる」「すっぴんからレベチ」「かわいいママ！」「ママとは思えない」「めっちゃ愛おしい」「すっかりママの顔」「可愛いあんよ」などの反響が集まっている。

そんな田中は、6日の投稿では、アパレルブランド「CECIL McBEE」とのコラボ商品として、ブルーとグレーの肩開きニットプルオーバーを着用し、ほっそりとした美太ももを見せている写真などを公開。こちらには、「おしゃれでかわいい」「素敵ですっ」といった絶賛の声が集まっていた。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより