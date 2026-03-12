プールA最終戦…カナダはWBC初のリーグ戦突破

■カナダ 7ー2 キューバ（日本時間12日・サンフアン）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグのプールA最終戦が11日（日本時間12日）に行われ、キューバ代表がカナダに2-7で敗れた。当該国間の成績により、すでに突破を決めたプエルトリコが2位、カナダが1位通過となった。

「赤い稲妻軍団」が、散った。前回大会に続いてメジャー組を招集するなど充実のメンバーを揃えたキューバ代表。初戦となった6日（同7日）のパナマ戦は、昨年のパ・リーグMVPに輝いたリバン・モイネロ（ソフトバンク）が先発し、最後はライデル・マルティネス（巨人）が締めてNPB組が力を発揮して3-1で勝利を飾った。続くコロンビア戦も7-4で連勝。しかし、プエルトリコに1-4で敗れた。

一方でカナダ代表は英雄フレディ・フリーマンが「個人的な理由」で出場を辞退するなど不安材料があったなか、10日（同11日）のプエルトリコ戦に3-2で勝利して初のリーグ戦突破に望みを繋いだ。

勝ったチームが勝ち抜ける運命の最終戦。キューバは中4日でモイネロをたてた。しかし3回、ピンチの場面でパスボールが絡んで先制を許すと、4回途中からリリーフした元中日のジャリエル・ロドリゲス（ブルージェイズ）が不運に見舞われた。6回先頭を二塁の落球で出塁を許し、暴投や打撃妨害などが絡んで3失点を喫した。

打撃好調のアリエル・マルティネスの適時打などで徐々に反撃を見せたものの、最後までエラーにつかない拙守もあって敗戦した。カナダがグループリーグを突破するのはWBC史上初となった。（Full-Count編集部）